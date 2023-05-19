'Kırmızı Başlıklı Kız' çocuk oyunu prömiyer yaptı

Mersin Devlet Opera ve Balesi'nde sahneye taşınan Kırmızı Başlıklı Kız oyununun prömiyeri, küçük sanatseverlerden tam not aldı.

Charles Perrault'un yazdığı, Kenan Korbek'in sahneye uyarlayıp müziklerini düzenlediği eseri, Mersin Şehir Tiyatrosu sanatçılarından Pelin Sarıkaya yönetiyor. Dramaturgluğunu Taner Çelik'in üstlendiği oyunun dekor ve kostüm tasarımını Alev Tol yaptı. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Hülya Savaş, “İlk oyunumuz ‘Kamyon' ile seyircimizle buluştuk. ‘Kırmızı Başlıklı Kız' çocuklarımızın çok iyi bildiği bir masal aslında. Çok seveceklerini düşünüyoruz. Arkadaşlarımız gerçekten çok emek verdi. Çok sevimli, çok güzel, keyifli bir oyun çıktı. Biz bütün çocuklarımızın gelip oyunu seyretmelerini istiyoruz. Anne babaların da, çocuklarını oyunlarımıza getirmelerini istiyoruz. Çünkü bu aynı zamanda bir kültür. Çocukların estetik duygularının gelişebilmesi için, küçük yaşlardan itibaren sanatın içinde olmaları gerekiyor” dedi.

“Bütün çocukları oyunumuza bekliyoruz”

Şehir Tiyatrosu oyuncusu ve oyunun yönetmeni Pelin Sarıkaya, Kırmızı Başlıklı Kız oyununun içeriği hakkında bilgi vererek, “Herkesin bildiği, çok iyi tanıdığı bir masal. Bir sahne uyarlaması yapılmış. Bu uyarlamayı aldık ve bunu çocuklarla buluştururken, kurdun kötülüğünü biraz azaltmaya çalıştık. Çünkü o hayvanın neden kötü olduğu sorusu bizim için çok önemliydi. Kurdu saf kötü bir karakter yapmadık. Onu, aç olduğu için insanların yemeğine saldıran bir hayvan olarak çizmeye çalıştık. Kırmızı başlıklı kız son derece affedici, masum, karşısına çıkan herkese güvenen bir karakter. Bir de avcımız var. Avcımızı kadın karakter yaptık. Amazon yaptık. Toplumsal cinsiyet rollerine dokunmak istedik. Çok heyecanlı, keyifli bir süreç oldu bizim için. Bütün çocukları oyunumuza bekliyoruz” diye konuştu.

Oyunu izleyenlerden Meryem Marhan ise “Çok güzel bir oyundu. Oyunda anne ve babamızın sözünden çıkmamamız gerektiğini öğrendik. Kurt saldırdı, çöreklerini alacaktı ama alamadı" ifadelerini kullandı.