Kırsal bölgedeki muhtarlar bilgilendirildi

Mersin'in Erdemli ilçesindeki kırsal mahallelerinin muhtarları, jandarma tarafından bilgilendirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli Kültür Merkezinde yapılan toplantıya Erdemli İlçe Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, karakol komutanları, asayiş şube müdürü ve muhtarlar katıldı. Emniyet ve asayiş konularında bir genel değerlendirme yapılan toplantıda, muhtarların konuyla ilgili görüş ve önerileri de alınarak karma bir kolluk anlayışı çerçevesinde istişare edildi. Özellikle malvarlığına karşı işlenen suçlarda geçen dönemlere nazaran düşüş eğilimi olduğu belirlenirken, bu konuda daha da etkin tedbirlerin alınarak, suç oranlarının en aza indirgenmesi konusunda alınacak tedbirler ve beklentiler ayrıca görüşüldü. Meydana gelen olaylarda muhtarların desteğine ihtiyaç duyulduğu edilen toplantıda, birlikte hareket edilmesi halinde daha hızlı ve etkili sonuçlar elde edilebileceği vurgulandı.

Konuşmaların ardından sohbet havasında geçen toplantıda mahalle muhtarlarına tek tek söz verilerek sorun ve talepler dinlenildi. Mahalle muhtarlarının dile getirdiği sorunlar not alınarak bu sorunların çözümü kavuşturulması için gerekli tedbirlerin alınacağı ifade edildi.