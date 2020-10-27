İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırsaldan gelen 4 terör örgütü üyesi Mersin'de yakalandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde silahlı faaliyet gösterdikleri belirlenen 4 örgüt üyesi yakalandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde silahlı faaliyet gösterdikleri belirlenen 4 örgüt üyesi yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren ekipler, PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde silahlı faaliyet yürüttükten sonra yasadışı yollardan Tarsus ilçesine geldiği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli, Tarsus'ta gizlendikleri evde yakalanarak gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.