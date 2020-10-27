Kırsaldan gelen 4 terör örgütü üyesi Mersin'de yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde silahlı faaliyet gösterdikleri belirlenen 4 örgüt üyesi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren ekipler, PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde silahlı faaliyet yürüttükten sonra yasadışı yollardan Tarsus ilçesine geldiği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli, Tarsus'ta gizlendikleri evde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.