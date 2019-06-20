'Kış Masalı' adlı çocuk oyununun galası yapıldı

Erdemli Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ‘Kış Masalı' adlı çocuk oyununun gala gösterimini gerçekleştirdi.

İlk kez çocuk oyunu ile izleyici karşısına geçen Erdemli Belediyesi Şehir Tiyatrosu, sergilediği performans ile sanatseverlerden tam not aldı. Belediye Kültür Merkezinde gerçekleşen tiyatro oyununa, vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, oyuncular bir ilki daha gerçekleştirmenin ve kurs sonucunda sertifika almış olmanın mutluluğunu yaşadı.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, sanatın ve kültürün gelişmesi adına yapılan tüm faaliyetlerin destekçisi olduklarını belirterek, Ayaş Antik Tiyatro Festivali, Kızkalesi Film Günleri, Kendi Filmini Çek gibi birçok projeyi hayata geçirdiklerine dikkat çekti. Bu projeler arasında, Elause Sebaste Antik Kenti Tiyatro Festivali ile yaklaşık 2000 yıl sonra tarihi amfinin perdelerini araladıklarını ve ulusal tiyatrocuları bir araya getirdiklerini dile getiren Tollu, “İlçemizin ve ülkemizin gelişmesi, çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı koşullarda geleceğe hazırlanması ile mümkün olacaktır. Bu sebeple çocuklarımız ve gençlerimiz için resimden halk danslarına, tiyatrodan müziğe, spordan eğitime birçok noktada sosyal yaşam alanı oluşturduk. Düzenlediğimiz festivallerle de ilçede turizmi canlandıracak faaliyetler gerçekleştirdik. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak adına gösterdiğimiz bu çaba, ülkeye ve millete hayırlı bireyler yetiştirmek için” dedi.