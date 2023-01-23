Kış okulları ilk kez hayata geçirildi

Mersin'de bu yıl ilk defa açılan 'kış okulları' çerçevesinde 'bilim', 'sanat', 'matematik' ve 'İngilizce' olmak üzere 4 alanda kurs verildiği bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl yaz tatilinde açılan 'yaz okulları', velilerden gelen yoğun talep üzerine kış' okulları olarak da açıldı. Bu yıl ilk kez 'kış' döneminde de uygulanan ücretsiz kurslar, 21 ocakta başlayarak, 5 Şubat Pazar gününe kadar devam edeceği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada: "Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) destekleme ve yetiştirme kurslarında ise bilim ve sanat alanlarında her bir atölye programı, günlük en fazla 4 saat olmak üzere toplam 16 saat olarak planlanacak. Bir öğrenci, en fazla iki farklı atölye veya ders grubundan BİLSEM destekleme ve yetiştirme kursuna devam edebilecek, haftalık 16, toplam 32 saat atölyelere katılabilecek. Öğrenciler ve öğretmenler, bulundukları illerde açılan kurslardan yararlanabilecek" denildi.