Kısırlığın nedenleri ve tedavi yöntemleri

Dr. Evin Nil Uğurlu, 35 yaşın altında 1 yıl, üzerinde ise 6 ay düzenli beraberliğe rağmen gebe kalamama durumunun kısırlık olarak tanımlanabileceğini söyledi.

Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Dr. Evin Nil Uğurlu, kısırlık sürecini ve tüp bebek tedavisiyle ilgili bilgiler verdi. Uğurlu, 35 yaşın altında 1 yıl, üzerinde ise 6 ay düzenli beraberliğe rağmen gebe kalamama durumunun kısırlık olarak tanımlanabileceğini belirtti. Uğurlu, kısırlığın nedenlerini ise kadınlar için ileri yaş ve düşük yumurtalık rezervi, tüplerin tıkanık olması, yumurtlama problemleri, erkekler için sperm sayısı, hareketlilik ve morfolojik bozukluklar olarak sıraladı.

Kısırlığın nedenini ortaya koymak için 4 temel test yapıldığını dile getiren Uğurlu, “Adetin 2. veya 3. günü USG incelemesi, adetin 2. veya 3. günü hormon tahlilleri, adet bitimden sonraki 2-3 gün içinde rahim filmi, 3 günlük cinsel perhiz sonrası baba adayına sperm analizi yapılması. Bu testlerin sonuçlarına göre infertilite nedenini ortaya koyabilirsek ona göre tedavi planlıyoruz. Ama yaklaşık yüzde 15 hastada tetkikler normal çıkıyor ve 'açıklanamayan infertilite' tanısı koyuyoruz” dedi.

Tedavi sürecinde neler yapılıyor?

Kısırlığın tedavisine ilişkin bilgiler de veren Uğurlu, “Tedavide infertilite nedenine, hastanın yaşına ve önceki tedavilere göre yumurtlama tedavisi, aşılama, tüp bebek ve mikroenjeksiyon tedavileri, tedavi öncesi genetik testlerin uygulanması gibi seçenekler mevcuttur. Erkeğe ait infertilitede, problemin derecesine göre hafif düzeylerdeki bozukluklarda aşılama tedavisi, ileri seviyelerde tüp bebek, daha da ciddi seviyelerdeki problemlerde ise tüp bebek ve ICSI, yani spermin laboratuar ortamında direk olarak yumurta hücresine enjekte edilmesi tedavileri uygulanmaktadır. Eğer menide sperme rastlanamazsa cerrahi girişimle üreme kanallarından sperm alınması gerekebilir. Kadınlarda ise ileri kadın yaşı veya over rezervlerinin azaldığı durumlarda tüp bebek tedavisi tercih edilmektedir. Yumurtlama probleminde de ilk olarak yumurtlama tedavisi tercih ediyoruz. Hap veya iğne tedavileri ile yumurtalıkları uyarıp, sonra çatlatma iğnesi ile ovulasyonu (yumurtlama ) tetikliyor ve ya zamanlı ilişki öneriyor ya da aşılamayı da tedaviye ekliyoruz. Tüplerde tıkanıklık varsa ya mikrocerrahi teknikleri ile tüpleri açıyor ya da tüp bebek tedavisi uyguluyoruz. Açıklanamayan infertilitede ise önce yumurtlama tedavisi+aşılama, bununla sonuç alınamazsa tüp bebek tedavilerine geçiyoruz” ifadelerini kullandı.

Tüp bebek tedavisi nedir?

İnfertilite tedavisinde yumurtlama ve aşılamada sonuç alınamayınca tüp bebeğe başvurduklarını belirten Uğurlu, şöyle devam etti; "Tüp bebek tedavisi, çeşitli sebeplerle gebe kalamayan çiftlere veya bazı genetik hastalıkların taşıyıcısı çiftlerin sağlıklı bebek sahibi olabilmeleri için uygulanan bir dizi prosedürden oluşur. Tedavi öncesi değerlendirmeler yapıldıktan sonra kadına mevcut yumurtaları arttırmaya yönelik ilaç tedavisi verilir ve belli bir büyüklüğe ulaşınca bu yumurtalar vajinal yolla toplanır. Eşten alınan spermlerle laboratuar ortamında döllenip kadının rahmine yerleştirilir. Tüp bebekte başarı birçok faktöre bağlıdır. Ama en önemlisi kadının yaşıdır. O yüzden 1 yıl düzenli beraberliğe rağmen gebe kalamıyorsanız vakit geçirmeden hekiminize başvurun. Yaşınız 35'i geçtiyse 6 ay bekleyin. Ama adetleriniz düzensiz ise 2-3 ayda bir adet oluyorsanız hiç beklemeyin.”