Kısıtlamayı fırsata çevirip Mezitli'yi güzelleştirmek için çalıştılar

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasındaki kısıtlamaları fırsata çevirerek, ilçeyi güzelleştirmek için çalışmalara aralıksız devam ettiler.

Kısıtlama günlerinde kentte bulunan park ve bahçelerin bakımını yapan çalışanlar, yeni koruluk, hobi bahçesi ve park yapımına da devam etti. Kentin güzelleşmesi için verdiği emekler nedeniyle çalışanlara teşekkür eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “İşçimizle, memurumuzla, yöneticilerimizle el ele vererek Mezitli'yi dünya çapında bilinen başarılı kentlerden birisi haline getirdik. Türkiye'nin en başarılı belediyelerden birisi olarak gösteriliyorsak, bunda elbette siz değerli çalışanlarımızın katkısı ve emeği asla yadsınamaz" dedi.

Mezitli Belediyesinin her yıl farklı alanlarda aldığı ödüllerle başarısı kanıksanan bir kent olduğunun altını çizen Tarhan, "Elbette başarı tesadüfen gelmiyor. Bu, çalışanlarımızın büyük özverisi ve işlerini sevmesiyle mümkün oluyor. Ben bu ödülü tek başıma değil, tüm çalışanlarımızla, meclis üyelerimizle, müdürlerimizle, muhtarlarımızla ve hepsinden önemlisi halkımızla birlikte aldım. Halkımız bu projelerimizi sahiplenip destek olmasa alamazdık. Biz büyük bir aileyiz ve bu aileyi daha çok büyüteceğiz. Ailemiz ne kadar büyük olursa o kadar daha büyük ödüller kazanacağız" diye konuştu.