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Kitap Fuarında çocuk komitesi standı

Mersin Çocuk Hakları Çocuk Komitesi, çocuk haklarına dikkat çekmek amacıyla CNR Kitap Fuarı’nda stant açtı.

Mersin Çocuk Hakları Çocuk Komitesi, çocuk haklarına dikkat çekmek amacıyla CNR Kitap Fuarı'nda stant açtı.


Bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen fuarda stant açan komite üyeleri, çocuklar ve yetişkinlere çocukların temel haklarını tanıtan broşürler dağıtıyor. İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, "Kitap fuarına gelen çocuk ve yetişkinlerimize, ekranla değil akranla eğitim konularında uzmanlarımız tarafından bilgilendirme yapılıyor. Ayrıca toplumsal kalkınmada gönül elçileri ve koruyucu aile konularında ziyaretçilerimiz bilinçlendirmektir" dedi.

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