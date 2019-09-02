Kıvılcım: “Kırtasiye, kırtasiyeciden alınır”

Kıvılcam, önümüzdeki hafta başlayacak olan yeni eğitim-öğretim yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, bu yıl yeni sezon öncesi ürün güvenliği ve sağlığı konularını ön planda tuttuklarını belirtti.

Veliler ve öğrencilerin kırtasiye malzemesi alırken sağlığa zararlı kanserojen madde içermeyen ürünleri bilinçli bir şekilde tercih etmeleri gerektiğini vurgulayan Kıvılcım, “Bunun için kırtasiye ürünleri üzerinde yer alan logolarda 'CE' belgesi mutlaka olmalıdır. Çantalarda sağla zararlı madde içermez kaşesi bulunmalıdır. Yapışkanlı ürünlerde 'CE' belgesine ilaveten solvent içermez yazısı mutlaka olmalıdır. Defterlerde TSE belgesi önemlidir. Tüketicilerin bu uyarılara dikkat etmesi ve sağlığa zararlı ürünler konusunda son derece bilinçli ve dikkatli olan kırtasiyecileri tercih etmesi gerekir” dedi.

“Sağlığınız için güvenli kırtasiye ürünleri seçiniz” diyen Kıvılcım, şöyle devam etti; "Tüketicilerimizden ve velilerimizden sağlıklı kırtasiye ürünleri temini için kırtasiyecileri tercih etmelerini istiyoruz. Kırtasiyecilerden alış veriş yapın, bütçenizi koruyun. Güvenilir alış veriş için güvenilir kırtasiye ürünlerini tercih edin. Ahilik kültüründen gelen geleneği ile kırtasiyeciniz size yeter. Unutmayın ki, kırtasiye kırtasiyeciden alınır.”

Kıvılcım, bu yıl kırtasiye ürünlerinde fiyatların geçen yıla göre yüzde 15-20 daha ucuz olduğunu sözlerine ekleyerek, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere ve tüm eğitim camiasına başarılar diledi.