Kız çocuklarının okuması için şenlik düzenlediler

Kız çocuklarının eğitimi için 4'üncü kez 'Anneler Günü Alışveriş Şenliği' düzenleyen kulüp üyesi kadınlar, şenlikten elde edilen gelirin tamamını kız çocuklarının okuması için harcayacak.

Mezitli Belediyesi Sosyal Tesislerde gerçekleştirilen '4. Anneler Günü Alışveriş Şenliği' yoğun ilgi gördü. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın eşi Sembol Tarhan'ın yanı sıra, Soroptimistler, anneler ve çocukları katıldığı şenlik, müzik ve görsel şovlarla şölene dönüştü. Renkli görüntülerin olduğu şenlikte, Mezitli Belediyesi Gönüllüleri gibi çok sayıda sivil toplum kuruluşu stant açarak destek verdi. Birbirinden özenle hazırlanmış stantlarda kadınlar satış yaparken, gelen konuklar için çeşitli aktiviteler düzenlendi. Eğlenceli aktivitelerin yanı sıra Resüsitasyon Derneğinin 'Hayata El Ver' sloganıyla başlattığı projesi kapsamında 4 basit adımla kalbi yeniden çalıştırmanın yolları da gösterildi.

Mezitli Soroptimist Kulübü Başkanı Nalan Varat, yaptığı açıklamada, “Şenliğimiz artık bir gelenek haline geldi. Kadınların el ele vererek hassas çalışmaları ile hazırladığı şenliğimiz her yıl bir öncekinden daha güzel geçiyor. Mersin halkının ilgiyle beklediği şenliğimizin bu yıl dördüncüsünü birlik ve beraberlik içinde geçirdik. Şenliğimizden elde edilen gelirin tamamı ile kız çocuklarımızın eğitimine destek oluyoruz" dedi.