Kızı için her yıl fidan diken anneye Büyükşehir'den destek

Mersin Büyükşehir Belediyesi, genç yaşta yaşamını yitiren kızı Gülsen Çolak'ın hatırasını yaşatmak için her yıl fidan diken ve Narenciye Festivalinde dağıtılan limon fidanlarından alamayan Asiye Çolak'a fidan hediye etti. Evine kadar getirilen fidanları teslim alan Asiye Çolak, duygu dolu anlar yaşadı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 7. Uluslararası Mersin Narenciye Festivalinde, kendi standında vatandaşlara limon fidanı dağıttı. Mersinlilerin yoğun ilgi gösterdiği fidan dağıtımında, yediveren limon fidanlarından alamayan Asiye Çolak, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yanına giderek durumu anlattı. Kızı Gülsen Çolak'ın anısına fidan dikmek istediğini ancak alamadığını söyleyen Çolak'a söz konusu fidanlar festival sonrasında özel olarak ulaştırıldı.

Fidanlar, Çolak'a evinde teslim edildi

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Asiye Çolak'ı evinde ziyaret ederek, üç adet yediveren limonu türündeki narenciye fidanlarını temin etti.

Dört kızı ve bir oğlu bulunan anne Asiye Çolak, fidanların teslim edilmesinden dolayı memnun olduğunu ifade ederek, kızı Gülsen Çolak'ın şeker hastalığı dolayısı ile 2010 yılında vefat ettiğini söyledi. Kızı Gülsen'in hayırsever bir yapısı olduğunu anlatan Anne Çolak, kızının vefatının ardından kendi imkanlarıyla temin ettiği fidanları çeşitli yerlere dikerek, onun anısını yaşatmaya çalıştığını belirtti.

Festivalde dağıtılan fidanların tükenmesi sonucunda fidanları alamayan Anne Çolak, şunları söyledi:

“Mersin Büyükşehir Belediyesinin Narenciye Festivalinde fidan dağıttığını duyunca festival alanına gittim. Ben alana vardığımda fidanlar bitmişti. Ben de durumu başkanımıza anlattım. Başkanımız da yanındakilere ‘Anama fidan temin edin' dedi. Daire Başkanımız numaramı, ev adresimi aldı. Bugün de fidanlarımız geldi. Bize ayrıca fidanlarımızın dikimine yardımcı olunması için personel de yollamıştı. Yanına giderek teşekkür etmek istiyorum. Allah Vahap Başkanımızdan razı olsun” dedi.

Başkan Seçer'e kendisi ile ilgilendiği için teşekkür eden Çolak, bu yıl kızının adına dikilecek olan fidanların Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından verilmesi dolayısıyla minnettar olduğunu dile getirdi.