Kızılay bağışçıları ödüllendirildi

Mersin valisi Ali İhsan Su, Elazığ ve Malatya depremi, pandemi dönemi ve Ramazan ayı kapsamında Kızılay'a 250 bin TL üzeri ayni ve nakdi bağış yapan hayırseverlere ‘şükran belgesi' verdi.

Vali Su, Türk Kızılayı Mersin Şubesi organizasyonunda gerçekleştirilen törende, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Çetinkaya Mağazaları Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Çetinkaya ve Bayamtaş İthalat-İhracat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Raci Bayam'a, göstermiş oldukları duyarlılıklarından ve yardımlarından ötürü ‘şükran belgesi' takdim etti.

Kızılay Mersin Şube Başkanı Muharrem Köse ve kızılay gönüllülerinin de katıldığı törende konuşan Vali Su, her daim ‘veren el' olma yolunda olan ve dil, din, ırk ayrımı gözetmeden çalışmalarını sürdüren Türk Kızılayı'nın hiçbir karşılık beklemeden insanlara yardım eli uzattığını ifade ederek, bu yardım yolunda verdikleri katkılardan ötürü bağışçılara teşekkürlerini iletti.