Kızıltan: “Barış Pınarı Harekatını destekliyoruz”

MTSO Başkanı Kızıltan, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatına ilişkin destek açıklaması yaptı. Türkiye'nin yanı başındaki artık bir iç savaş ve küresel savaş alanı haline gelen Suriye'de palazlanan terör örgütlerinin, bugün de ülkenin ulusal güvenliğine büyük bir tehdit oluşturmaya başladıklarını belirten Kızıltan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İşte bu yüzden daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak, bölgeye huzur getirmek ve ülkemizdeki yaşayan milyonlarca yurdundan edilmiş Suriyeli kardeşlerimizin vatanlarına dönmelerini sağlamak amacıyla yapılan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarının devamı olan ‘Barış Pınarı Harekatı', kahraman Türk Ordusu tarafından, hükümet ve muhalefet partilerinin onayı ve desteğiyle başlamıştır. Bu bölgedeki çıkarları yüzünden binlerce kilometre öteden buraya asker konuşlandıran ve bu coğrafyayı sömürmekten ve bölge halklarını birbirine düşman etmekten öte amacı olmayan çifte standartçı batı ülkelerinin, buraya sınırdaş olan ve sadece kendi ulusal güvenliği adına bölgede bulunan Türkiye'ye siyaseten de hukuken de ahlaken de söz söyleme hakları yoktur. Mersin iş dünyası olarak, amacı çok net olan bu barış ve huzur harekatını destekliyor, Mehmetçiğimize başarılar diliyoruz. Terör örgütlerinin ülkemize yaptığı ve sivil insanları hedef aldığı saldırılarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, çatışmalarda şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza ve gazilerimize Mersin iş dünyası adına acil şifalar diliyoruz. Söz konusu vatan olduğunda milletimiz tek yumruktur”.