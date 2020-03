Kızıltan: “Bu sınavı geçeceğiz”

Türkiye'nin üretim gücü yüksektir ve yeterlidir. Sadece Çukurova, Türkiye'yi besleyecek güçtedir. Ülkemiz ve özelinde Mersin olarak bizler de bu sınavı geçeceğiz. Şu anda Mersin, tarım ve gıda üretimiyle Türkiye'nin sigortasıdır” dedi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, bir açıklama yaparak, korona virüs, ülke ekonomisine yansımaları ve bu kapsamda yaptıkları çalışmaları değerlendirdi. Ekonomik ve siyasi anlamda her düzeyde 2020 yılından umutlu beklentiler içinde olduklarını, ancak 2020'nin beklenmedik olumsuzluklarla başladığını belirten Kızıltan, “Özellikle bizim dışımızda gelişen küresel gelişmeler dünyanın bir parçası olan ülkemizi doğrudan veya dolaylı etkilemektedir. 2020 Ocak ayı içinde başlayan ABD-Çin ticaret anlaşması gerginliği bu olumsuzlukların ilk ve çok erken gelişmesi oldu. 2019 yılının tüm dünyada yaşanan ve çok da parlak olmayan ekonomik gelişmelerinin ülkeleri dış ticaret anlamında daha da agresif yapacaklarını tahmin ediyorduk. Korumacılıklar zaten başlamıştı” ifadelerini kullandı.

“Bilgi, bilinç ve sorumlulukla bu savaşı yeneceğiz”

Yılın beklenmeyen olumsuzluklarına Çin'de başlayan ve dünyaya yayılan korona virüsün de eklendiğini kaydeden Kızıltan, ocak ayındaki açıklamasında ‘Bunun Çin ekonomisinde ve dolayısıyla dünya ekonomisindeki sonuçlarını daha bilemiyoruz' dediğini anımsatarak, “Ne yazık ki, korkulan oldu ve bu salgın Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemik; yani küresel ve kontrolü zor bir durum olarak ilan edildi. Şu an dünyada yaklaşık 100 ülkeyi etkileyen bu salgın, devletimizin zamanında aldığı önlemlerle ülkemize çok geç geldi. Şu an bildiğimiz kadarıyla az sayıda vaka var. Ancak toplumda ciddi bir bilinç oluşturuldu. Hem kurumlar hem de vatandaşlarımız bu konuda gerçekten hassas. Korkmak insani bir duygu ama panik oluşturacak bir durum yok. Ancak, bir süre daha tüm vatandaşlar olarak birbirimize daha az temas etmemiz, en küçük bir rahatsızlığımız olsa da kalabalıklara karışmamamız ve hijyen kurallarına dikkat etmemiz gerekiyor. Bilgi, bilinç ve sorumluluk duygusuyla bu savaşı yeneceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

“Fırsatçılara izin vermeyeceğiz”

Özellikle ilgili devlet kurumlarının ve yerel yönetimlerin bu konudaki hassasiyetinin ve önlemlerinin çok iyi olduğunu vurgulayan Kızıltan, şöyle devam etti: “Bu, korkmadan, panik yapmadan, akılcı bir şekilde tüm millet olarak vermememiz gereken bir mücadeledir. Var olan dezenformasyonlara, bilgi kirliliklerine kapılmadan, sadece uzmanların ve yetkililerin uyarılarını dikkate almalıyız. Böyle bir ortamda toplumda panik oluşturmak isteyenler olacaktır. Ekonomik anlamda bundan çıkar sağlamaya meyil edecek fırsatçılar çıkacaktır. Vatandaşlarımızın endişelerini suistimal ederek fahiş fiyatla mal satışı yapan, stokla piyasada kaos oluşturmaya çalışan firmalara MTSO olarak izin vermeyeceğiz. Ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı eğer üyemiz ise MTSO olarak disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan tüm firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha kamuoyuna duyururuz. Herkes bilmeli ki; vatandaşı mağdur edenlere karşı MTSO olarak sessiz kalmayacağız. İş dünyası olarak, devletimizin aldığı önlemlerin destekçisiyiz. Bu sorunu hep birlikte aşacağız.”

“Türkiye'nin üretim gücü yüksektir ve yeterlidir”

Bunun geçici bir durum olduğunun bilinmesini isteyen Kızıltan, vatandaşların gereksiz bir stok çabasına girmemeleri gerektiğini söyledi. Kızıltan, “Türkiye ekonomisi güçlüdür. Türkiye'nin üretim gücü yüksektir ve yeterlidir. Sadece Çukurova, Türkiye'yi besleyecek güçtedir. İş dünyası olarak hiçbir fedakarlıktan kaçmadan, fırsatçılara izin vermeden hem insanımızın sağlığını hem de ekonomimizi koruyacağız. Elbette bu sorundan dolayı ekonomik anlamda olumsuzluklar yaşayacağız. Bir yandan var olan sorunları çözmek, öte yandan gelecekte olabilecek problemleri öngörerek önlemler almak anlamında ilgili bakanlıklarımızla temas halindeyiz. Bilgilendirmelerimizi, sorun tespitlerimizi ve çözüm önerilerimizi iletiyoruz. İş dünyamızın temsilcileri ile sürekli bir araya geliyor ve konuşuyoruz. MTSO olarak Mersin'in üreten, ihracatına devam eden, katma değer oluşturan bir kent olmasına devam etmesi için her çabayı gösteriyoruz” dedi.

“Bu sınavı geçeceğiz”

Dünyanın bu konuda bir sınav verdiğinin altını çizen Kızıltan, şunları kaydetti:

“Ülkemiz ve özelinde Mersin olarak bizler de bu sınavı geçeceğiz, buna yürekten inanıyoruz. Şu anda Mersin, tarım ve gıda üretimiyle Türkiye'nin sigortasıdır. Sanayimiz, ihracatçımız, insanımız çalışıyor. Tedbirlerimizi elden bırakmadan, hiçbir sorunu küçümsemeden ama gereksiz bir panik havası da oluşturmadan, duygusallıktan uzak, akılcı şekilde her konuyu izliyoruz. Mersinliler müsterih olsunlar. Kentimizin gıda üretim kapasitesi ülkeye yetecek çaptadır. Kentimizin sağlık altyapısı her sağlık sorunumuzu çözmeye yeter durumdadır. Valiliğimizden yerel yönetimlere her kurum azami ciddiyetle çalışmaktadır. Bu sorunun dünyada yaşanan büyüklüğü göz önünde tutulduğunda ülkemizin önlemleri ve salgını sınırlama başarısı takdire şayandır. Tüm Mersinlilere ve milletimize sağlık ve esenlikler diliyoruz.”