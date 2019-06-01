Kızıltan: “İSO listelerine giren Mersin firmaları rol modellerimizdir”

İş verdiler, aş verdiler, ihracatla ülkemize zenginlik getirdiler, vergileriyle ülkemize katkıda bulundular. Hepsiyle gurur duyuyoruz” dedi.

MTSO Başkanı Kızıltan, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde Mersin'den bu yıl 8 firma yer almasını, yaptığı açıklamayla değerlendirdi. Türkiye'nin sanayisini, üretim gücünü göstermesi anlamında İSO 500 listelerini önemsediklerini belirten Başkan Kızıltan, “Birçoğu çok büyük sermayeli şirketler olarak kurulmuş olsa da birçoğunun da bir zaman KOBİ oldukları unutulmamalıdır. Bu anlamda biz bu listedeki bir çok firmamızı, hayatına küçük bir şirket olarak başlamış, sonra KOBİ olmuş, ardından bu listelere girebilen kurumsallaşmış, markalaşmış büyük şirketler haline gelebilmiş birer başarı hikayesi olarak görüyoruz. Rol model olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Mersin özelinde 2017 yılında İSO ilk 500 içerisinde MTSO'ya bağlı 6 şirketin yer aldığını anımsatan Kızıltan, İSO Birinci 500 araştırmasında 2018 yılında İkinci 500'de yer alan Çukurova İnşaat Makinaları San. ve Tic. A.Ş. ile Durum Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin de katılımı ile bu rakamın 8'e yükseldiğini kaydetti. Kızıltan, “İSO Birinci 500'ü oluşturan sanayi şirketleri içerisinde yer alan MTSO firmaları 2017 yılında 4 milyar lira olan üretimden net satış değeri, 2018 yılında yüzde 32,2 oranında artarak 5,7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında listede yer alan 8 firmanın 4'ünün ilk 500 içerisindeki sırası 2017 yılına göre gerilerken, 4 firma ise yükseliş kaydetmiştir. Söz konusu sanayi kuruluşlarının net satışlarının teknoloji yoğunluğuna göre dağılımında yüzde 57'sini düşük teknoloji, yüzde 35'ini orta-düşük, yüzde 8'ini orta yüksek teknoloji yoğunluğuna sahip sektörler oluşturmaktadır. 2018 yılında ihracatta Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş., Çukurova İnşaat Makinaları San. ve Tic. A.Ş. şirketlerinin sıralamadaki yeri yükselirken, ücretle çalışan ortalamasına göre Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş.'nin sıralamadaki yerini koruduğu, ‘Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. ile Çukurova İnşaat Makinaları San. ve Tic. A.Ş.'nin sıralamadaki yerinin yükseldiği görülmektedir. Mersin iş dünyası olarak listelere giren tüm firmalarımızı gönülden kutluyorum. İş verdiler, aş verdiler, ihracatla ülkemize zenginlik getirdiler, vergileriyle ülkemize katkıda bulundular. Hepsiyle gurur duyuyoruz” değerlendirmesinde bulundu.