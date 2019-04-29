Kızıltan: “Seçim sonrası oluşan iyimser hava kentimizin itici gücü olacaktır”

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, seçimlerin ardından Mersin'de uzun zamandır ilk defa Valilik, yerel yönetimler ve kent dinamiklerinin uyum ve iyimserlik içinde olduklarını belirterek, “Bu iyimser hava iyi kullanılmalıdır. Ben bu iyimser ve umut dolu havanın Mersin'in her anlamda itici gücü olacağına inanıyorum” dedi.

MTSO Başkanı Kızıltan, yazılı bir açıklama yaparak, seçim sonrasında belediye başkanları, meclis üyeleri ve kent dinamiklerinin, Mersin adına attıkları adımları değerlendirdi. Yerel seçim sonuçları belli olduktan sonra MTSO olarak yaptıkları açıklamada, ‘demokraside kaybeden olmaz' dediklerini anımsatan Kızıltan, “Gerçekten özellikle Mersin'de seçimlerin yüksek katılımlı ve sorun yaşanmadan, demokratik bir olgunlukla geçmesinden memnuniyet duyuyoruz. Bundan daha da mutlu olduğumuz konu ise seçimlerden sonra göreve başlayan belediye başkanlarımızın ilk günden itibaren kente hizmet verme anlamında siyaset üstü bir şekilde davranarak iş birliği ve uyum içinde çalışacaklarını açıklamış olmalarıdır. Seçim sonrası mazbatalar alındıktan sonra yaptığımız ziyaretlerde de belediye başkanlarımızdaki bu samimi iradeyi gördük. Mersin için hangi partinin kazandığı belediye olursa olsun tüm belediye başkanlarımızın içten ve samimi şekilde bölgeleri ve Mersin adına uyum içinde, birbirlerine zorluk çıkartmadan, aksine birbirlerinin önünü açarak çalışacaklarını ifade etmeleri bizleri heyecanlandırmış ve motive etmiştir. Çünkü önü açılan aslında Mersin'dir, hizmet bekleyen Mersinlilerdir” ifadelerini kullandı.

“Mersin, belediye meclislerinde uyum ve uzlaşma beklemektedir”

Belediye meclis üyelerinin de kente hizmetin kesilmemesi adına en az başkanlar kadar sorumluluk aldıklarına işaret eden Kızıltan, meclis üyelerinin belediye ile bir bütün olduklarını ve ayrışamayacaklarını vurguladı. Hangi siyasi partinin mensubu olurlarsa olsunlar, meclis üyelerinin mecliste kent adına bulunduklarına ve siyaseten değil, hizmet odaklı davranmak zorunda olduklarına dikkat çeken Kızıltan, şöyle devam etti: “Seçilen birçok meclis üyesi ile yaptığımız görüşmelerde de bu samimi irade ve içten niyeti görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Meclis üyelerinin de belediye başkanları ile uyum içinde çalışacaklarına, Mersin'in çözüm bekleyen sorunlarına destek olacaklarına inanıyoruz. Unutulmasın ki, tüm Mersin bu süreci yakinen takip etmektedir. Sırf muhalefet olsun diye engel çıkaran bir belediye meclisi toplumun sevgi ve saygısını kaybedecektir. Her meclis üyesi o makamlarda bir Mersin evladı olarak önce Mersin için vardır. Kentin menfaatleri için iş birliği içinde çalışan bir meclis gerçekten kentin kaderini değiştirebilir. Biz Mersin iş dünyası olarak, siyaset üstü bir konumda olan bir camia olarak Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere, her belediyemizin yanında olacağız, destek vereceğiz. Tüm Mersin, belediye meclislerinde uyum ve uzlaşma beklemektedir. Mersin'in kısır çekişmelere, engelleyici muhalefetlere değil, projelerin önünü açacak olan katkılara ihtiyacı vardır. Meclisler bu anlamda Mersin sevgisinin sözde değil, özde gösterildiği yerler olacaktır.”

“Mersin uzun zamandan sonra uyum ve dostluk içindedir”

MTSO olarak seçimlerden önce tüm sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdiklerini ve STK'lar arasında bir birlik ve beraberlik havası oluşturduklarını belirten Kızıltan, bu iyimserlik havasını şu an için yerel yönetimler arasında da görmenin, kendilerini gelecek adına umutlandırdığını kaydetti. Başta Büyükşehir olmak üzere tüm ilçe belediye başkanlarına ve meclis üyelerine ilk günden itibaren gösterdikleri samimi iş birliği tavırlarından ve dostluk mesajlarından dolayı teşekkür eden Kızıltan, şunları kaydetti: “Mersin uzun zamandır ilk defa Valiliğimiz, yerel yönetimlerimiz, üniversitelerimiz, oda ve borsalarımız, organize sanayi bölgemiz, STK'larımız, basınımız ve kentin sayısız dinamiği anlamında bir uyum, dostluk ve iyimserlik içindedir. Bu iyimser hava iyi kullanılmalıdır. Ben bu iyimser ve umut dolu havanın Mersin'in her anlamda itici gücü olacağına inanıyorum.”

“Vekillerimizden de aynı uyumu bekliyoruz”

Seçimlerle gelen siyaset gündeminin artık yerini gerçek gündem olan ekonomiye, toplumsal uzlaşıya ve sorunların çözümüne bırakmasını dileyen Kızıltan, “Gelin artık hep birlikte ekonomiye, istihdama, ihracata odaklanalım. Kentimizin iş ve aşla gelecek olan refaha ve bunun oluşturacağı toplumsal huzura ihtiyacı var. Özellikle Mersin özelinde kentimizin çözüm bekleyen sorunlarını kentin tüm dinamikleriyle ortaya koyduk, başkanlarla paylaştık. Artık, kolları sıvama ve yeni bir enerjiyle, yeni seçilen yerel yönetimlerin yeni kan değişimleriyle, bu yenilenmenin sonunda umut ettiğimiz dinamik katkılarla sorunlarımızı çözme zamanıdır. Özellikle bu konuda yerel yönetimlerin, belediye başkanlarımızın karşılıklı oluşturduğu iyimser havaya tüm siyasi partilerimizin vekillerinin de aynı katkıyı vermesini ve Mersin adına yapılacak olan hizmetlerde siyasi parti ayrımı yapmadan ortak bir hareket ve tavır sergilemelerini bekliyoruz. Tüm Mersin vekillerimizden ortak bir Mersin lobisi oluşturmasını bekliyoruz. Mersinliler ne belediyelerde ne de Ankara'da iktidar veya muhalefet ayrışmasını görmek istiyor. Eğer demokrasi halkın iradesi ise halk çatışma, kavga ve siyasi rekabet istemiyor. Halk, Mersin'e hizmet anlamında herkesi tek yumruk görmek istiyor, uzlaşma istiyor. Seçim sonuçlarının Mersin'e ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyor, ülkemizin demokrasi kültürüne katkı koyan herkesi kutluyorum. Yeter ki, demokrasi ve millet iradesine saygı duyalım ve bunu koruyalım. Seçim sonrasında söylediğimiz şeyi tekrar söylüyoruz; demokraside kaybeden olmaz” dedi.