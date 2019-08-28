Kızıltan'dan Artistik Cimnastik Dünya Kupası'na davet

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, vatandaşları 29 Ağustos-1 Eylül günlerinde Mersin Cimnastik Salonu'nda düzenlenecek olan Artistik Cimnastik Dünya Kupası'na davet etti. Mersin'in önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını vurgulayan Kızıltan, “Haydi Mersinliler, bu spor etkinliğine giderek destek verelim, sahip çıkalım” dedi.

Akdeniz Oyunları ile birlikte Mersin'e önemli spor tesisleri kazandırıldığına dikkat çeken Kızıltan, bunlar arasında en aktif kullanılan tesislerden bir tanesinin de cimnastik salonu olduğunu söyledi. Salonun zaman zaman önemli turnuvalara ev sahipliği yaptığını hatırlatan Kızıltan, “Bu kez Mersin'imizde bir dünya kupası yapılacak. Kentimizin sporda, cimnastikte bir markaya dönüşmesi adına hepimize görev düşüyor. Salonu hep birlikte dolduralım" diye konuştu.

Uluslararası Cimnastik Federasyonu'nun müsabaka programında önemli bir yer tutan ve ikincisi düzenlenecek olan Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda 11 ülkeden 48 sporcu yarışacak. Türkiye'yi erkeklerde Ümit Şamiloğlu, Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Hamza Şamil Yılmaz, Mustafa Arca, Sercan Demir, Yunus Emre Gündoğdu, kadınlarda ise Göksu Üçtaş Şanlı, Tutya Yılmaz, Demet Mutlu, Nazlı Savranbaşı, Yaren Turan ve Ezgi Yeşil temsil edecek.