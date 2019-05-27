Kızkalesi'nde sezon hazırlıkları başladı

Erdemli Belediyesi, yaklaşan yaz sezonu öncesinde tüm sahillerde olduğu gibi Kızkalesi'nde de parkların ve sokakların temizlik, boya ve tamirat işlerini gerçekleştirdi. Kızkalesi'nde çalışmaların devam edeceği bildirildi.

Yaz sezonuna hazırlık kapsamında mahallede bulunan parkların tamiratını, boya işlemlerini gerçekleştiren Erdemli Belediyesi, ekipleri, ilçenin temizliği konusunda da önemli adımlar atmaya devam ediyor. Zaman zaman talepler doğrultusunda ilçede bulunan camilerin, Kur'an kurslarının, okulların temizlik, boya-badana ve onarım işlerini üstlenen belediye, ilçe mahallelerinde de bayram öncesi ara vermeden hizmetlerini sürdürüyor.

Çalışmalar konusunda açıklama yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, “Erdemli'nin modern bir kent olabilmesi için çalışıyoruz. Her kesim vatandaşımızın ihtiyaçlarını düşünerek hizmet üretiyoruz. İlçemizin her mahallesinde yürüttüğümüz çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek Kızkalesi Mahallemizde bakım, onarım, temizlik ve boya işlerini gerçekleştiriyoruz. Kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın rahatını düşünerek hizmet üretiyoruz ve üretmeye devam edeceğiz. Yaklaşan turizm sezonu öncesinde bu hazırlıklarımızı yapıyoruz. Amacımız yaz tatilinde kentimize gelen yerli ve yabancı misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaktır” dedi.