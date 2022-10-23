Kızkalesi'nde sonbaharda da deniz keyfi sürüyor

Doğuda birçok ilin yüksek kesimlerinde mevsimin ilk karı yağarken, Türkiye'nin turizm merkezleri arasında önemli bir yere sahip olan Mersin'in Kızkalesi sahilinde tatilciler güneş ve denizin tadını çıkardı. Hava ve deniz sıcaklığının 26'larda olduğu bölgeyi ise en çok yabancı ve gurbetçiler tercih etti.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Korykos Antik Kenti'nin en önemli parçası olan Mersin'in Erdemli ilçesindeki Kızkalesi, sezonun bitmesiyle yoğunluk azalsa da ekim ayında da ilgi görüyor. Hava sıcaklığının 26 derecelerde olduğu kentte başta Rusya olmak üzere birçok ülkeden tatilciler ile hafta sonunu değerlendirmek için çevre illerden gelenler, deniz ve güneşin keyfini çıkardı. Van, Erzurum, Ordu, Hakkari, Iğdır, Bingöl ve Tunceli gibi birçok ilin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağarken, Mersin'de kasım ayının ortalarına kadar denize girilebileceği belirtiliyor.

Ekim ayında olduklarını anımsatan Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, "Türkiye'nin birçok noktasında hava sıcaklığı eksilerde ve kar, yağmurun olduğu şehirlerimiz çok fazla, haberlerde izliyoruz. Mersin, özellikle turizm cenneti Kızkalesi ve altın kum sarısının üstünde bulunduğumuz nokta daha sıcak. Deniz sıcaklığı 26 derece. Yerli ve yabancı misafirlerimiz denize girmekteler, denizin tadını çıkartıyorlar. Daha henüz buralar öyle soğumadı, gelen misafirler denizin tadını doya doya çıkartıyorlar. Genelde ülkemizde tatil temmuz ve ağustos ayı olarak öngörülüyor. O doğrultuda misafirler, insanlar izin alıp tatil yapıyor. Ama inanın eylül, ekimin sonu, hatta kasımın 20'sine kadar müthiş bir denizi oluyor. Deniz daha sakin, daha sıcak ve daha güzel" dedi.

Ruslar sezonun uzamasına neden oldu

Bu yıl sezonun uzadığına dikkat çeken Öztop, "Özellikle gelen misafirler Rusya ağırlıklı misafirlerimiz ağırlıklı bu sene, sezonun da uzamasına etken oldu. Biz çok mutluyuz onları burada ağırlamaktan, misafir etmekten. Her otelde en azından misafir var bu dönemde. Bu da istihdam açısından sezonun uzamasına neden oluyor. Tabii bu istihdamı sağladığımız için işletmeciler olarak mutluyuz" dedi.

Rusya'nın dışında farklı ülkelerden de gelenlerin olduğu bölgede tatilini geçiren İspanyol Danıel Rojas ise, "2 gün önce Mersin'e geldim. Tabii hem tarihi dokuya sahip bir şehir, aynı zamanda modern bir şehir. Özellikle insanlar canayakınlar, kendinizi çok yabancı hissetmiyorsunuz. Deniz de ideal bir sıcaklıkta, yüzdük bu bölgede. Yeni geldiğimiz için birçok şeyi görmedik ama kendimizi hiç yabancı hissetmiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu dönemde sıcak olması büyük avantaj"

Bir gurbetçi de, "Kırşehirli'yim, yurt dışında kalıyorum Almanya'da. Frankfurt'tan geliyorum. Birçok sefer buraya geldim. Buraya gelmemin özelliklerinden biri de Türkiye'nin elit yerlerinden olması. Özellikle Kızkalesi'nin çok temiz olması. Bütün yerli ve yabancı turistlerin buraya gelmesi. Özelikle kalenin güzelliği ve korunaklı olması çok hoşumuza gidiyor. Temiz, güzel, güvenli bir yer. Bu dönemde sıcak olması büyük bir avantaj. Ben kendim ve eşim adına diyebilirim ki buraya gelmekten çok zevk alıyoruz ve mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.