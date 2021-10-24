Kızkalesi'nde sonbaharda deniz keyfi

Sonbahar olmasında rağmen hava sıcaklığının 27 derecelerde seyrettiği Mersin'de başta Kızkalesi olmak üzere sahile gelenler denizin tadını çıkarttı.

Türkiye'nin önemli ve gözde turizm merkezlerinden Doğu Akdeniz'in incisi Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan Kızkalesi'nde hava sıcaklığının 27 derece civarında seyretmesiyle birlikte sahillerde hareketlilik sürdü. Özellikle hafta sonunu fırsat bilenler aileleriyle birlikte denizin keyfini çıkarttı. Tatillerini sonbahara bırakanlarında tercih ettiği mekanlardan olan Kızkalesi'ne gelen vatandaşlar güneş, kum ve denizin tadını çıkarıp, gönüllerince vakit geçirdi. Çocuklar kumsalda oynarken, sıcakta serinlemek isteyen sokak köpeklerinin de denizde vatandaşlara eşlik etmesi dikkat çekti. Denizin bu mevsimde ayrı bir güzel olduğunu aktaran vatandaşlar, zamanı olanların sahil kenarlarında vakit geçirmesini önerdi.

Öte yandan bazı vatandaşlarda tekne turuna katılarak hem denizin keyfini yaşadı, hem de denizin ortasındaki Kızkalesi'ni yakından görme şansı yakaladı.

Hava sıcaklığının 27 derece civarında olduğunu belirten tatilcilerden Kenan Koldere, “Bizde 4 arkadaş Samsun'dan geldik, hep beraber 3 gündür buradayız. Deniz, kum, insanlar mükemmel. İnşallah seneye de bugünlerde tekrar gelmek bize de nasip olur. Bu güzellikten yine istifade ederiz. Tüm insanlar bu güzellikten istifade eder ve denizin tadını çıkarır” dedi.

Başta İstanbul olmak üzere bir çok ilde 15 derece civarında seyreden hava sıcaklığının Mersin genelinde önümüzdeki hafta sonuna kadar 29 dereceye ulaşmasının beklendiği öğrenildi.