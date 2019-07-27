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KKTC Başkonsolosu İnanıroğlu'nun veda ziyaretleri

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, kentteki görev süresinin sona ermesi dolayısıyla Mersin Baro Başkano Bilgin Yeşilboğaz’a veda ziyaretinde bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, kentteki görev süresinin sona ermesi dolayısıyla Mersin Baro Başkano Bilgin Yeşilboğaz'a veda ziyaretinde bulundu.


Ziyarette konuşan Yeşilboğaz, “Görev süresinin dolup gidecek olmasından üzüntü duyuyoruz ama yeni görev yerinde çok başarılı işler yapacağına inanıyoruz. Mersin ile KKTC arasında güçlü bir bağ oluşmasına katkı sağlayan Başkonsolos Ayşen Volkan İnanıroğlu'na, vermiş olduğu hizmetlerden ve Mersin Barosu ile güçlü diyalogundan dolayı teşekkür ediyor, kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.


İnanıroğlu ise Mersin'in kendileri için önemli bir şehir olduğunu belirterek, görev süresi boyunca kendilerine desteğini esirgemeyen Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz'a ve yönetim kuruluna göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

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