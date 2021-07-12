KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 14 Temmuz'da Mersin'e geliyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, Kıbrıs Barış Harekatının 47. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Mersin'in Toroslar ilçesine geleceği bildirildi.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin'de bir dizi temaslarda bulunacak olan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 14 Temmuz Çarşamba günü saat 17.30'da Rauf Raif Denktaş Parkında Toroslar Belediyesi tarafından düzenlenecek törene katılacak. Program, çelenk sunma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından Mehteran Takımından kahramanlık marşları, halk oyunları ve video gösterimi ile Rauf Raif Denktaş Parkının gezilmesiyle sona erecek.

Toroslar ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan Toroslar Belediyesi Rauf Raif Denktaş Parkında, ömrünü Kıbrıs Türklerinin bağımsızlığına adayan KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş, KKTC'nin ilk Cumhurbaşkanı Yardımcısı merhum Dr. Fazıl Küçük ve Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in büstleri ile Kıbrıs Barış Harekatında kullanılan emtialar yer alıyor.

"Et ve tırnak gibiyiz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı Toroslar'da ağırlayacak olmaktan büyük onur duyduklarını söyledi. "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile olan gönül bağı ve birlikteliğimizi her zaman en üst düzeye çıkarma gayretindeyiz" diyen Yılmaz, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin etle tırnak gibi olduğunu, ayrılmayacağını vurgulayarak, "20 Temmuz 1974 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı, yavru vatanda barışı sağlayan şanlı bir zaferdir. Bu şanlı zaferin 47. yıl dönümünde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı Toroslarımızda, Rauf Raif Denktaş Parkımızda ağırlamaktan onur duyacağız" ifadelerini kullandı.