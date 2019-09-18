KKTC Mersin Başkonsolosu Mendeli görevine başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Mersin Başkonsolosluğu görevine atanan Zalihe Mendeli, Vali Ali İhsan Su’yu ziyaret etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Mersin Başkonsolosluğu görevine atanan Zalihe Mendeli, Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.
Sahil Valilikte gerçekleşen kabulde, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Su, Mendeli'ye yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek, çalışmalarında başarılar diledi.
KKTC Mersin Başkonsolosu Mendeli ise Mersin'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu kaydederek, yürütmeyi planladıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.