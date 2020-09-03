KKTC'den Mersin'e barış için 38 saat ve 100 km kulaç attılar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yüzmeye başlayan Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Master Yüzme Takımı sporcuları, Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu sahiline geldi.

Girne Limanı'ndan hareket eden 10 sporcu yaklaşık 38 saat sonra Taşucu Limanına ulaştı. Sporcular burada Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı'ya ve Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok'a Türk bayrağını teslim etti. Kaymakam Nazlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin dünya barışına katkı sağladığını belirterek, verilen mesajın da büyük anlam ifade ettiğini vurguladı. Sporculardan 60 yaşındaki Temel Yahşi ise bu mesafede barış parkuru oluşturmak istediklerini dile getirdi.

Güzel bir etkinliğe imza attıklarını ifade eden Yahşi, “Burayı tanıtmak istiyoruz. Bu parkurun turizm açısından önemli olduğunu düşünüyoruz ve önemsiyoruz. Başarıyla tamamladık ve mutluyuz” dedi.

Yüzücü Deniz Karadelen ise zorlu bir parkurda mücadele ettiklerini belirterek, “İlk defa KKTC'den Türkiye'ye yüzdük. Bu bizim için önemli. Çünkü barışı simgeliyoruz. Bu parkurun dünyada bilinmesini istiyoruz. Çok zorlandık. Gece fırtına oldu ama Mersin'e ulaştık. Gururluyuz. Yaklaşık 38 saat sürdü ve 100 kilometrelik parkurdu. Bütün zorluklara rağmen kulaçlarımızı attık. Fırtına nedeniyle kaptanlar ara vermemizi istedi ama biz alnımızın akıyla sonuna kadar yapmak istedik. Gece güzel manzara eşliğinde yüzdük. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kuriş ise, “2019 yılında ilk defa Mersin'den KKTC'ye yüzdük. İkincisini ise 1 Eylül 2020 tarihinde Girne'den Mersin'e yüzdük. Bu sayede Uluslararası Yüzme Federasyonuna parkurun onaylanması için başvuru yapacağız. Başvurumuz kabul görürse spor turizmine ve KKTC'nin tanınmasına yardımcı olacağız. Uluslararası arenaya böyle bir parkurun kazandırılması için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Barış, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmeyi hedefleyen yüzme geçişi, Girne-Mersin arasında yüzülebilecek uluslararası yeni bir parkur oluşturmak, KKTC'nin tanıtımı ile amatör ve profesyonel sporculara öncülük ederek, spor turizmine katkı sağlamayı hedefliyor.

Hacettepeli 10 yüzücünün yaklaşık 38 saat kulaç attığı 100 km'lik mesafe kat ederek KKTC'den Taşucu'na ulaştığı bildirildi.