KKTC'den Mersin'e getirilen Suriyeliler Kilis'e gönderildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Mersin'e getirilen Suriyeli 110 tarım işçisi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında yurtlarda gözlem altında tutulmak üzere Kilis'e gönderildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ile ilgili bakanlıkların ortak çalışması sonucu Suriyeli 110 tarım işçisi, bu sabah gemiyle Mersin Limanı'na getirildi. Burada önce sağlık kontrollerinden geçirilen tarım işçileri, daha sonra Yumuktepe Polis Merkezine götürülerek yemek ikram edildi ve işlemleri tamamlandı. Tarım işçileri buradan otobüslere bindirilerek, Kilis'e gitmek üzere yola çıktı.

KKTC'den getirilen Suriyelilerin, Kilis'te Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacağı öğrenildi.