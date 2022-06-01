İhlas Haber Ajansı

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Klasik müziğin başyapıtları Mersin'de seslendirildi

20.

Mersin Uluslararası Müzik Festivali çerçevesinde, şef İbrahim Yazıcı yönetiminde klasik müziğin başyapıtlarını sanatseverlerle buluşturuldu.


Dünyaca ünlü çellist Jamal Aliyev'e Festival Orkestrasının eşlik ettiği konser, Mersin Kültür Merkezi'nde yer aldı. İki bölüm halinde gerçekleştirilen konserde, başarılarıyla klasik müzik dünyasının dikkatini üzerine çeken, İngiltere merkezli Classic FM tarafından 'dünyanın 30 yaş altı en önde gelen 30 müzisyeninden biri' olarak seçilen Jamal Aliyev, seslendirdiği Dvorak Çello Konçertosu ile dinleyenlerini kendisine hayran bıraktı.


Konserin diğer bölümünde ise klasik müziğin bir başka başyapıtlarından Çaykovski 5. Senfonisini seslendiren Festival Orkestrası, konser sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.

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