İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Klasik müziğin dünya sahnelerindeki genç müzisyenleri Mersinlilerle buluşacak

18.

Mersin Uluslararası Müzik Festivali, dünya sahnelerinde boy gösteren genç müzisyenleri Mersinli sanatseverlerle buluşturarak Mersin'in sesini dünyaya duyuracak.


Dünyaca ünlü piyanistler Güher-Süher Pekinel kardeşlerin kurduğu “Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler” projesi kapsamında, müzik çalışmalarını Almanya ve İngiltere'de sürdüren, Türkiye'nin haklı gururu genç müzisyenler Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde 14 Nisan 2019 Pazar akşamı Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde konser verecekler.


Genç müzisyenler kemanda Veriko Tchumburidze ve Alican Süner ile çelloda Dorukhan Doruk, piyanoda Tolga Atalay Ün, viyolada Barok Bostancı, aynı sahnede buluşarak Mersinli sanatseverler müzik ziyafeti sunacak. Konserde, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nın kontrabas sanatçılarından Emanuil Petrov da yer alarak genç yıldızlara eşlik edecek.


Genç yaşlarına rağmen elde ettikleri başarılarıyla klasik müziğin usta isimleriyle birlikte anılan sanatçılar, iki bölüm halinde, Schumann Keman Sonatı No. 1 in A minor Op. 105, Shostakovich Piyano Quintet in G minor, Op. 57 ve Schubert Piyano Quintet in A major D. 667, "Trout", eserlerini seslendirecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.