Koç: "Prim teşviki, pandemi sonrası işverenlere önemli bir destek oldu"

SGK Mersin İl Müdürü Ali Koç, 'Kısa çalışma ödeneği ve nakit ücret desteği' uygulamalarından yararlanan işveren ve sigortalıların, normal çalışmaya dönülmesi halinde 7252 sayılı kanunla 3 ay boyunca sigorta prim teşviki sağlandığını, böylece yaşanılan pandemi sonrasında normalleşmeye çalışan işverenlere önemli bir destek sağlandığını söyledi.

Koç, yaptığı yazılı açıklamada, '5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 2008 tarihi itibariyle, sosyal güvenlik uygulamalarına sigorta prim teşvik ve desteklerinin dahil edildiğini söyledi. Koç, söz konusu prim teşviklerinden yararlanmanın en önemli şartlarından birisinin de işyerinde çalışanların sigortalı olarak bildirilmesi geldiğini hatırlattı.

Çalışanlarını kayıt altına alan işverenlerin bu teşvikle hem sigorta primlerini olması gerekenden daha az tutarda ödediklerini hem de sağladıkları istihdamla kendileri açısından katma değer oluşturulmasının sağladığını ifade eden Koç, "Dünyanın geçirmekte olduğu pandemi sürecinde de Sosyal Güvenlik Kurumu, işverenleriyle birlikte hareket etmekte ve mevcut istihdam seviyesinin korunabilmesi için çeşitli teşvik ve destek uygulamalarını hızlı bir şekilde yürürlüğe koymaktadır. Kısa çalışma ödeneği ve nakit ücret desteği uygulamalarından yararlanan işveren ve sigortalıların, normal çalışmaya dönülmesi halinde 7252 sayılı kanunla 3 ay boyunca sigorta prim teşviki sağlanmış, böylece yaşanılan pandemi sonrasında normalleşmeye çalışan işverenlere önemli bir destek sağlanmıştır" diye konuştu.

2016 yılından itibaren her yıl yeniden belirlenen oranda işverenlere asgari ücret desteği verildiğini belirten Ali Koç, şöyle devam etti; "Çalışan her sigortalı için hesaplanan destek, işverenlerimizin ödemesi gerektiği prim borcundan düşülmüştür. Ancak bu destekten de yıllar bazında yararlanmanın temel şartı, hem çalışanların sigortalı olarak bildirilmesi hem de sigortalı olarak bildirilenlerin gerçek kazançları üzerinden bildirimlerinin sağlanması gerekmektedir. Aksine bir tespit yapılması halinde işyerlerimiz teşviklerden yasaklı hale gelebilecek, idari para cezalarına maruz kalacakları gibi sağlanan desteklerinde geri alınması söz konusu olabilecektir. Bu itibarla işverenlerimizin çalışanlarını sigortalı olarak gerçek kazançları olarak kayıt altına alması halinde, uygulanmakta olan tüm prim teşvik ve desteklerden yararlanabilecek, böylelikle daha düşük miktarda prim ödeyecekler ve öngörülen desteklerden de yararlanabileceklerdir."