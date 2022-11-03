Koca: "Çocuklarımızın çağın gereklerine uygun yetişmelerini hedefliyoruz"

Koca, Toroslar Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen 'Atölye Tadında Buluşmalar, Kimya Teknolojisi Alanı Etkinliği'ne katıldı. Burada eğitim gören 33 öğrencinin sektör temsilcileriyle bir araya geldiği etkinlikte konuşan Koca, "Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 'proje şehri Mersin' diyerek evlatlarımızın geleceği için tüm birimlerimizle, tüm kurumlarımızla, kentimizin tüm bileşenleriyle iş birliği halinde bir yola çıktık. En büyük amacımız çocuklarımızın çağın gereklerine uygun şekilde yetişmeleri, bilimde, teknolojide, sanayide, sporda, sanatta öncü olmaları, gelecek yüzyıla emin adımlarla, güvenle ilerlemeleri ve kendilerini geliştirdikleri alanlarda istihdam olanaklarından azami derecede faydalanmalarıdır" dedi.

Bakanlığın da üzerinde önemle durduğu gibi mesleki eğitim alan gençlerin, istihdam alanlarında sektör temsilcileriyle bir araya gelerek, uzmanlıklarını geliştirdiğini ve geleceğe emin adımlarla yürüdüklerini kaydeden Koca, "Bu projede de bakanlığımızın vizyonuna uygun olarak mesleki ve teknik liselerde öğrenim gören öğrencilerimiz, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda sektör temsilcileri ile bir araya getirerek eğitimin sosyal ve sektörel entegrasyonunun sağlanması amaçlanmaktadır" diye konuştu.

Projede tematik olarak belirlen 7 ana alana yönelik 7 mesleki ve teknik eğitim okulunda öncelikle atölye imkanları göz önüne alınarak 'Mersin Atölye Tadında Buluşmalar' adlı etkinlik serisi yapılacak.