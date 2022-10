Koca: "Eğitim gönülden yapılan bir iştir"

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'nın başlattığı '33 Okul Müdürü Sohbeti', Gülnar ve Bozyazı'da devam etti.

İlk olarak Gülnar'da okul müdürleriyle buluşan Koca, müdürlerle görüş alışverişinde bulunarak sahada karşılaşılan sorunları, ihtiyaçları ve çözüm önerilerini dinledi. Burada konuşan Müdür Koca, "Okul müdürlerimizle sahada buluşmak, görüş alışverişinde bulunmak hepimizi zenginleştiriyor. Her birimizin kişisel duyarlılığı, bilgi ve birikimi paylaştıkça çoğalıyor. Ben bunu eğitim öğretim sürecinin en verimli şekilde geçmesi bağlamında son derece kıymetli buluyorum. Bu anlamda görüş ve önerileriyle katkı sunan tüm meslektaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi eğitimde temel amacımız birlik, beraberlik, kardeşlik duygularıyla çalışmak, başarıyı da sorunları da paylaşmaktır. Öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin okullarına severek, isteyerek gelmeleri velilerimizin okullarımızdan güler yüzle ayrılmaları çok önemli. Ekip ruhu içinde çalışmak öncelikle evlatlarımızın geleceğini inşa etmede hepimize büyük faydalar sağlayacaktır. Biz büyük bir aileyiz. Birlikte çözemeyecek bir sorunumuz, aşamayacağımız bir engelimiz olamaz. Vatanına, devletine, milletine, ailesine yürekten bağlı, bilimsel gelişmelerin ışığında kendini geliştirmeyi bilen, hayırlı nesilleri hep birlikte yetiştireceğiz. Sizlere güvenim tamdır. Hep beraber, esenlik içinde, başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirmeyi temenni ediyor, tüm meslektaşlarımıza emekleri için en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum" dedi.

Gülnar'ın ardından Bozyazı'ya geçen Koca, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünde müdürlerle buluşta. Her zaman önceliklerinin eğitim olduğunu dile getiren Koca, "Bizim çabamız öğrencilerimizin her alandaki başarısı, öğretmenlerimizin huzurla çalışmalarıdır. Eğitim gönülden yapılan bir iştir. Bizler de yöneticiler olarak öncelikle bu bilinçle hareket edeceğiz. Öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize gönülden destek olacak, her an onların yanlarında olduğumuzu hissettireceğiz. Bu anlamda okullarımızda yapmamız gereken öncelikle bir ekip ruhu oluşturmaktır. Öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin okullarımızda canı gönülden isteyerek bulunmaları, okula aidiyet duygusuyla bağlanmaları öncelikle bizlerin sorumluluğundadır. Birlik içinde hareket edersek çözemeyecek sorunumuz olamaz. Bu zihniyetle eğitimde iyi örnekleri hep birlikte çoğaltacağız, eğitimin niteliğini artıracağız, evlatlarımızın aydınlık geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz. Vatanına, devletine, milletine, ailesine yürekten bağlı, bilimsel gelişmelerin ışığında kendini geliştirmeyi bilen, hayırlı nesiller yetiştireceğiz. Bu bizlerin en büyük vazifesi ve onurudur. Büyük bir aile olarak, hep beraber, birlik içinde, başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirmeyi temenni ediyor, tüm meslektaşlarımıza emekleri için en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum" diye konuştu.