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Kocahasanlı Mahallesi kanalizasyona kavuştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Erdemli ilçesi Kocahasanlı Mahallesi’ndeki kanalizasyon inşaatını tamamladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Erdemli ilçesi Kocahasanlı Mahallesi'ndeki kanalizasyon inşaatını tamamladı.


MESKİ'den yapılan açıklamaya göre, kanalizasyon alt yapısı bulunmayan Kocahasanlı Mahallesindeki çalışmalarda şebeke hatlarının yapımım tamamlandı. Yapılan çalışmalarda muhtelif çaplarda kanalizasyon, parsel bağlantıları ve kolektör hattı olmak üzere 18 bin 655 metre kanalizasyon şebe hattı döşendi. Çalışmalarla birlikte bölgenin atık suyunun Erdemli atıksu arıtma tesisine taşınması ile arıtılmış atıksuyun hali hazırda kullanılan derin deniz deşarjı ile alıcı ortama taşınması gerçekleşebilecek.

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