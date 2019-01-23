Kocamaz: "58 ayı sağlık, huzur ve barış içerisinde geçirdik"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, kentin metro projesinin hazır durumda olduğunu belirterek, "Ekonomik krizlerden dolayı hükümet yatırımları durdurdu. Bundan dolayı da bu proje bugüne kadar ihale edilmemiş oldu” dedi.

Kocamaz, merkez Mezitli, Yenişehir, Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. 2014'te göreve geldikten sonra bütün muhtarlarla el ve gönül birliği içerisinde hizmet ürettiklerini söyleyen Kocamaz, "Biz Mersin geneline hizmet verirken, muhtarlarımız da bizimle diyalog içerisinde kendi bölgelerinin sıkıntılarını gidermek üzere, bize paralel bu işleri üstlenmiş durumdalar. Çok şükür bu 58 ayı sağlık, huzur ve barış içerisinde geçirdik. İnşallah bundan sonra hizmetler de bu barış, huzur ve kardeşlik ortamı da ilelebet devam eder” diye konuştu.

Mersin'de 15 bin 830 kilometre karelik alanda hizmet vermeye çalıştıklarını belirten Kocamaz, “13 ilçenin, 509 köyün, 810 mahallenin tamamına ulaşmaya çalışıyoruz. 2014 Mersin için bir milat oldu. Çünkü cumhuriyet tarihinde yapılamamış, görülmemiş birçok proje hayata geçirildi. 2000'li yıllara geldiğimiz halde susuz ve yolsuz yerleşim birimlerini gördükçe gerçekten hayıflanıyorduk. Ama bugün geldiğimiz noktada sadece kırsalda yaptığımız 5 bin 500 kilometrelik asfaltla ve içme suyu konusundaki problemleri ortadan kaldırmakla özellikle kırsalın makus tarihini bu 5 yılda ortadan kaldırmış olduk. Ama Mersin merkez ve ilçelerimizde de yatırımlarımız çok yüksek oranda hayata geçti” ifadelerini kullandı.

Mersin'in her noktasından denize girilebilme ve güvenli plajlar oluşturma hedefini hatırlatan Kocamaz, "Çok şükür sahildeki arıtma tesislerimiz ve alt yapı tesislerimiz tamamlandı. Şu anda sahilde bir tek Aydıncık'ta arıtma tesisimiz yok. Bir de yukarıda Gülnar'da arıtma tesisimiz yok. Ama bunların da bütün hazırlıkları tamamlanmış durumda. Gülnar'a 58 kilometreden, Ilısu'dan su getiriyoruz ve 100 yıllık problemini çözmüş olacağız. Bunun yanında alt yapısını tamamladıktan sonra Gülnar gerçekten Mersin merkez gibi çok sağlıklı, yaşanabilir bir merkez haline gelecek. Tabi biz bunu bütün ilçelerimiz için düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“Daha yapılacak çok işimiz var”

Büyükşehir Belediyesi olarak 5 yıl boyunca Mersin'e verilen hizmetleri sıralayan Başkan Kocamaz, “İlçelerimizde otogarlar eksikti, onları tamamlıyoruz. Haller problemdi, onları tamamlıyoruz. Mersin genelinde bir tek ruhsatlı mezbaha, Tarsus Mezbahasıydı. Mersin merkez de dahi olmak üzere Silifke, Anamur ve Mut'ta mezbahalarımızı tamamladık, modern bir şekilde sıfırdan yaptık. Gülnar ve Çamlıyayla'da tadilatla mezbahaları daha sağlıklı hale getirdik. Yapılan hizmetleri saymakla bitiremeyiz. Ama buna rağmen daha yapılacak çok işimiz var” dedi.

Kentin birinci probleminin işsizlik, ikincisin de trafik olarak görüldüğünü kaydeden Kocamaz, şöyle devam etti; "Bu planlar tamamlanırken Ulaşım Master Planı da tamamlandı. Kentin trafiğinin toplu taşımayla ancak rahatlayacağı ortaya çıktı. Bu proje çerçevesinde de Mersin'e tramvay ya da hafif raylı sistemin çözüm olmayacağı belirlendi. Biz başlangıçta monoray demiştik alt yapıyla uğraşmayalım diye. Ancak bakanlık bunu ısrarla kabul etmedi ve şu anda Mersin'in metro projesi de hazır durumda. Ekonomik krizlerden dolayı hükümet yatırımları durdurdu. Bundan dolayı da bu proje bugüne kadar ihale edilmemiş oldu.”