Kocamaz: "Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Tarsus'ta ve Mersin'de sayısız büyük projeye imza attıklarını belirterek, "Bu kentte yapılan en büyük projelerin altında Burhanettin Kocamaz'ın imzası var" dedi.

Tarsus Vefa Köprüsünün açılışı, Başakan Kocamaz ve Demokrat Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayfer Yılmaz'ın katıldığı törenle açıldı. Tarsus Belediye Başkanı olduğunda Tarsus Belediyesi'nin bir köprü yapacak kadar dahi parasının olmadığını söyleyen Kocamaz, “Nereden nereye geldik. Biz batmış, bitmiş, tükenmiş bir belediyeyi çukurdan aldık. Ve 20 yıllık süre içerisinde alan ve nüfus bazında en zengin belediyeyi teslim ederek Mersin'e gittim. Devletin dili yazı. Açarlar dosyaları, vatandaş inceler, herkes her şeyi görür. Gideceğimiz son dönemde arkadaşlara sordum. Saymaya bir başladık, 41 tane köprü yapmışız. Eskiden insanlar kanalın üzerinden karşıdan karşıya geçen incecik su borusunun üstünden düşmeden geçerlerse geçerlerdi. Berdan'ın üzerinde bir tane köprü vardı. Bir de şelaledeki tarihi taş köprü vardı. Oraya geçmek için araçların ön kayıt yaptırması lazımdı. Bugün geldiğimiz noktada Beydeğirmeni köprüsünü aynen buradaki gibi bulvara dönüştürdük. Şu anda bizim yaptırdığımız köprü sayısı gerçekten sadece Berdan'ın üzerinde 4 oldu. Barajın içerisinde bir köprü daha yapacağız. Onunda iznini çok zor aldık. Barajdaki sıkıntıyı da ortadan kaldıracağız. Karşılıklı gidiş geliş köprüleri birbirinde farklı olacak. Kim ne konuşursa konuşsun, ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz” dedi.

“En büyük projelerin altında Burhanettin Kocamaz'ın imzası var”

Tarsus'ta ve Mersin'de sayısız büyük projeye imza attıklarının ve Tarsus ile ilgili hayallerinin henüz bitmediğinin altını çizen Kocamaz, “Daha düne kadar ‘Ben zengin babanın evladıyım. Bana çok büyük miras bıraktı' diyen insanlar bugün maalesef siyaset sahnesine girince, vefasızlık ön plana çıkınca ağzına geleni söyleyebiliyor. Ama Tarsus halkı neyin ne olduğunu biliyor. Bu kentte yapılan en büyük projelerin altında Burhanettin Kocamaz'ın imzası var. Tabi ki, daha yapacak çok işimiz var. Bizim en büyük hayallerimizden birisi de bu Berdan'ın iki tarafını açıp, burayı Çukurova'nın cazibe merkezi haline getirmekti” ifadelerini kullandı.

“İnşallah aşıkları buluşturacak köprülerin sayılarını arttırırız”

Bir diğer hayalinin de D-400 karayolundan Berdan nehri arasındaki mesafeyi kısaltmak olduğunu kaydeden Kocamaz, “Normalde D 400 karayolundan denize 53 kilometreden varıyor. İki tane proje hazırlandı. O kıvrımlar, menderesler kısaltıldığı zaman bir tanesi 18 kilometrede denize varacak. Diğeri de 22 kilometrede denize varacak. Bunu yapmakta benim diğer hayallerimden biri. Tarihteki o Karabucak Ormanının bulunduğu bölge, Regma gölüydü ve bir lagündü orası. Kleopatra o lagünden Tarsus'a çıkmış ve Antoniusla buluşmuştu. İnşallah biz Cenab-ı Allah ömür verir, nasip ederde Ayfer Yılmaz ile birlikte yine aşıkları buluşturacak o köprülerin, o yolların miktarını da artırırız. İnşallah o göleti de yine Tarsus'un alt tarafına getirir bir yat limanı olarak, bir marina olarak kullanmayı Caneb-ı Allah bize nasip eder” şeklinde konuştu.

“Biz ufak işlerle uğraşmayız”

Kocamaz, gerek Mersin genelinde gerekse Tarsus'ta olması gereken işleri yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti; "Biz ufak işlerle uğraşmayız. Daha önce Tarsus'ta ulaştığımız sevgi, barış, hoşgörü ve kardeşlik ortamına Mersin'de de ulaştık. Allah birliğimizi daim etsin. Bizi birbirimizden ayırmak isteyenlere fitne ve fesatçılara fırsat vermesin. Cenab-ı Allah geleceğe hep birlikte yürümeyi ve bin yıllık kardeşliğimizi daha nice bin yıllar sürdürmeyi nasip etsin. Bugün açılışını yaptığımız köprünün Tarsus'a hayırlı olmasını, kazasız belasız kullanılmasını temenni ediyorum.”

Fahrettin Paşa Mahallesi ile Kavaklı Mahallesini 2485 Sokak üzerinden bağlayan Vefa Köprüsü 3 milyon 750 bin TL maliyete sahip. 48 metre uzunluğunda ve 20 genişliğindeki yeni köprü projesi kapsamında 873 ton sıcak asfalt çalışması, bin 150 metrekare kilit taşı ve bin 350 metrekare bordür döşeme ile kaldırım yapımı tamamlanırken, modern aydınlatma sistemleri ile donatılan köprü, ulaşıma hazır hale getirildi.