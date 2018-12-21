Kocamaz: "Belediye başkanlığının mareşalliği büyükşehir belediyesidir"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Tarsuslu muhtarlarla biraraya geldiği toplantıda, "Belediye başkanlığının mareşalliği büyükşehir belediyesidir. Bunun üstünde Türkiye'de başka bir belediye başkanlığı yok” dedi.

Tarsus'taki muhtarlarla toplantısında konuşan Kocamaz, 2014 yılında heyecanla geldikleri görev süresi boyunca Mersin'i dağıyla, taşıyla topyekun ayağa kaldırmak için çalıştıklarını söyledi.

30 Mart 2014 yılında göreve geldikleri günden itibaren Mersin'de yapılmamış bir çok hizmet yaptıklarını kaydeden Kocamaz, “Biz göreve geldikten sonra 13 ilçenin tamamına hizmet etmeye başladık. Mersin biz göreve geldiğimizde Türkiye'de 30 büyükşehir belediyesi içerisinde maalesef en geri kalmış belediyelerden bir tanesiydi. Ama bugün geldiğimiz noktada Mersin artık adından söz ettiriyor. Mersin, dağıyla, taşıyla, ovasıyla topyekun ayağa kalkıyor. Biz de bu geçen 57 aylık süre içerisinde gece gündüz demeden her yere ulaştık. Susuz ve yolsuz köy bırakmayacağız diyerek çıktığımız yolda çok şükür şu anda Mersin geneline baktığınızda 5 bin 500 kilometre kırsalda yol ağımız var ve bunun tamamını asfaltlamış durumundayız. Bunun yanında su kaynağı sıkıntısı olmayan her yere su ulaştırdık. Mersin'i bir bütün olarak ele aldık. İlçelerimizi daha yaşanabilir hale getirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“Mersinle ilgili daha çok hayallerimiz var”

Türkiye'nin güneyinde ilk atıksu arıtma tesisini Tarsus'ta kendilerinin hayata geçirdiğini ifade eden Kocamaz, “Bizden 8 yıl sonra Adana atıksu arıtma tesisini hayata geçirdi. Şu anda biz 57 aylık süre içerisinde 13 tane arıtma tesisini hayata geçirdik. Planı-projesi olmayan bir belediyeyi devraldığınızda bütün problemleri çözmüş olmanız mümkün değil. Mersin ile ilgili daha çok hayallerimiz var. Geçmişte Tarsus birçok problemlerini çözdüğü için ve kalan problemlerin sorumluluğu da MESKİ ve büyükşehire geçtiği için Tarsus'ta devasa yatırımlar artık geride kaldı. Şehir içerisinde gördüğünüz bütün asfalt çalışmaları Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. Köy yollarında bütün problemler tamamlanmış durumda. Her yere ulaşmaya çalışıyoruz. Bizim hedefimiz bir yandan hizmet yaparken bir yandan da Tarsus'ta elde ettiğimiz barış, huzur ve kardeşlik ortamını Mersin genelinde yaygın hale getirmek. Bu nedenle gece gündüz demeden çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Belediye başkanlığının mareşalliği Büyükşehir Belediye Başkanlığıdır”

Adaylık süreci ile ilgili muhtarları bilgilendiren Kocamaz, kendisinin yeniden aday olması konusunda vatandaşlardan yoğun ısrar geldiğini belirterek, “Vatandaşlarımız, benim mutlaka yeniden aday olmam için ısrar ettiler. Bizde en sonunda bildiğiniz gibi bu süreç içerisinde İYİ Parti'den Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak bir kez daha huzurunuza geldik. Ormanı yok eden baltanın sapı ormandan. Ben halkın yanında yer aldım. Halk her zaman olduğu gibi yine bize desteğini sürdürdü. Bende bugün bizimle beraber yola çıkan insanları yarı yolda bırakmamak düşüncesi ile tekrar aday oldum. Birileri işine geldiği gibi konuşabilir. Burhanettin Kocamaz nefis yapıyor diyen o gaflet içerisindeki şahıslara seslenmek istiyorum ki, belediye başkanlığının mareşalliği büyükşehir belediyesidir. Bunun üstünde Türkiye'de başka bir belediye başkanlığı yok. Cenab-ı Allah'ta bana sizlerin sayesinde bunu nasip etti” şeklinde konuştu.