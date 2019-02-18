Kocamaz: "Bizim olduğumuz yerde hizmet olur”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İyi Parti Adayı Burhanettin Kocamaz, bu kentte yaşıyor olmaktan ve Mersin'e hizmet etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Bizim olduğumuz yerde sevgi olur, barış olur, kardeşlik olur, huzur olur, bizim olduğumuz yerde hep iyi şeyler olur. En fazla da hizmet olur” dedi.

Merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Kocamaz, yıllardır Mersin'e hizmet etmek için mücadele verdiğini belirterek, "Allah nasip etti, bu 31 Mart yolculuğunda da yine sizlerle beraber yol arkadaşlığı yapıyoruz. Allah iyilerin yüzüne baksın ve 31 Mart'ta iyileri muvaffak eylesin. Mersin hepimiz için önemli. Tarih boyunca hep cazibe merkezi olmuş, herkesin gözünün üstünde olduğu bir yerleşim alanı. Bir yeryüzü cenneti. Bizler bu kentte yaşıyor olmaktan, bu kente hizmet etmekten, bu kentte yaşayan insanların hayatını kolaylaştırmaktan gerçekten mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bizim olduğumuz yerde hizmet olur”

Bir kez daha 31 Mart yolculuğuna çıkmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Kocamaz, “Yıllardır gerek Tarsus'ta, gerek Mersin'in tamamında insanlarımızla bir aradayız. İnsanlarımızı seviyoruz. Bu kentte barış, huzur ve kardeşlik içerisinde yaşamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu kenti bizden sonraki nesillere daha ileri noktalarda teslim etmek hepimizin boynunun borcu. Mücadelemiz Mersin için, mücadelemiz Mersinli hemşehrilerimiz için, mücadelemiz birlik, beraberlik ve bütünlük için. Bu mücadelede bizlere destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi, bizim kavga dövüş ile işimiz olmaz. Bizim olduğumuz yerde sevgi olur, barış olur, kardeşlik olur, huzur olur, bizim olduğumuz yerde hep iyi şeyler olur. En fazla da hizmet olur” diye konuştu.

“31 Mart'ta hedefi 12'den vuracağız”

Yerel seçim mücadelesi verirken, bu süreçte vatandaşlar ile aralarına fitne, fesat sokmak isteyenlerin olabileceğinin altını çizen Kocamaz, “Bu mücadeleyi verirken birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenler olabilir. Bizimle beraber olurken bu kentteki barış, huzur ve kardeşlikten rahatsız olanlar olabilir. Ama şunu herkesin bilmesi lazım ki, bu kentteki barış ve huzuru Allah'ın izniyle sonuna kadar, sonsuza kadar sürdürmek bizim boynumuzun borcudur. Toroslar bizim için önemli. Toroslar'da yaşayan hemşehrilerimiz geçmişten bu yana hep bizimle birlikte yola çıktılar, bizimle birlikte mücadele ettiler. Ben öyle inanıyorum ki, bu sefer de aynı şekilde birlik ve beraberlik içerisinde hedefe bizimle koşacaklar ve Allah'ın izniyle 31 Mart'ta hedefi 12'den vuracaklar” şeklinde konuştu.

“Ender Turhan ile Toroslar çok daha aydınlık olacak”

Torosların Ender Turhan'a ihtiyacı olduğunu vurgulayan Kocamaz, “Çok değerli kardeşim Ender Turhan beyefendi sizlerin teveccühünü bekliyor. Ben öyle inanıyorum ki, Ender kardeşimiz vereceğiniz desteklerle onu Toroslar'da belediye başkanı yapacaksınız. Torosların birlikte vereceğimiz hizmetlere ihtiyacı var. Torosların hak ettiği yere gelmesi için sizlerin desteğine ihtiyacı var. Gelecek günler bilmelisiniz ki Toroslar'da çok daha aydınlık olacak. Toroslar hak ettiği yere inşallah bu önümüzdeki dönemde gelmiş olacak" dedi.