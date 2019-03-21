Kocamaz: "Bu işleri yapabilmek vizyon ve cesaret işi"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Belediyecilik yapabilmek için ortaya bir irade koymak vizyon işi, cesaret işi ve bu kente olan bir aşk meselesi. Belediyecilik çok zor ve vebali ağır olan bir görev. Bu işi sevmeyen belediye başkanlığı yapmasın" dedi.

MESKİ tarafından yapımı tamamlanan, Mezitli atıksu arıtma tesisinin hizmet bilgilendirme toplantısını gerçekleştiren Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, akabinde Eşref Armağan Engelsiz Parkı'nın açılışını yaptı.

Açılışa Demokrat Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayfer Yılmaz, İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı ve vatandaşlar katıldı. Hayata geçirdikleri projelerle çevreci belediyecilik anlamında örnek teşkil ettiklerini, Mersin'i sahili ve denizi ile gelecek nesillere en temiz şekilde bırakmak istediklerini ifade eden Başkan Kocamaz, “Göreve geldiğimizden bu yana sahil kenti olarak bütün yerleşim birimlerinde arıtma tesislerini bir an evvel hayata geçirmek için yoğun bir gayret gösterdik. Çünkü bizim amacımız 321 kilometrelik sahilimizde her noktadan insanların denize girmesini sağlayabilmekti. Bu konuda Anamur, Bozyazı altyapı ve arıtma tesisleri tamamlandı. Aydıncık'ta yer problemimiz var ama tam çözüldüğü anda tasarruf tedbirleri gündeme geldi. Aynı şekilde Taşucu da aynı sorunu yaşıyor ama bu tarafa geldikçe arıtma tesislerinin kapasitelerini büyüttük. Mut'ta arıtma tesisini tamamlayıp hizmete sunduk. Şu anda Çamlıyayla ve Gülnar'da problemimiz var ama onlar da planlı programlı bir şekilde tamamlanacak” dedi.

Sağlam bir kent inşa edebilmek için altyapıya öncelik verilmesi gerektiğini bildiklerini ve bu uğurda mücadele ettiklerini vurgulayan Kocamaz, “Altyapı bizim en öncelikli işimiz. Altyapıyı tamamlamadan üste yaptığınız hizmetlerin çok fazla bir anlamı yok. Bizler çevreye duyarlı bir belediyecilik anlayışını kendimize şiar edinmişiz. Bizim sorumluluklarımız var. Mademki bu halk bizi göreve getirmiş. Bizim olaya çok ciddi bakmamız ve bizden sonraki nesillere bu kentleri daha iyi noktalarda teslim etme mecburiyetimiz var. Biz Tarsus'ta bunu başardık. Tarsus, altyapısı Türkiye'de bir numaralı olan bir yer oldu. Hedefimiz tüm Mersin'i aynı noktaya getirmek" diye konuştu.

Belediye başkanlığının vizyon ve cesaret gerektirdiğini kaydeden Kocamaz, “Belediyecilik yapabilmek için ortaya bir irade koymak vizyon işi, cesaret işi ve bu kente olan bir aşk meselesi. Onun için ben her zaman söylüyorum, belediyecilik çok zor ve vebali ağır olan bir görev. Bu işi sevmeyen belediye başkanlığı yapmasın. 1 milyon 800 bin kişinin vebalini omuzlarında hissettiğiniz zaman o mücadeleyi daha ciddi ele alırsınız. Problemleri çözmek için kendinizi sorumlu hissedersiniz. Allah'a çok şükür 25 yıllık belediye başkanlığı dönemimizde en çok bu işlere önem verdik. İnşallah bu tesislerin sayısı her geçen gün artacak. Daha yapacak çok işimiz var. Arıtma tesisimizin ve parkımızın tüm insanlığa hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Mezitli atıksu arıtma tesisi tanıtılırken, daha sonra parkın açılışı yapıldı.