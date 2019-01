Kocamaz: "Çamlıyayla'ya yapacak çok işimiz var"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 2017 yılında hayata geçirilen ve Yörüklere ışık olan ‘Kıl Çadırı Aydınlanıyor' projesi kapsamında Çamlıyaylalı Yörüklere güneş paneli dağıttı.

Çamlıyayla Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda gerçekleştirilen ve yoğun katılımın olduğu törende vatandaşlar Başkan Kocamaz'ı ilgiyle karşıladı. Büyükşehir Belediyesi'nin Çamlıyayla'ya yapılan hizmetlerinin yer aldığı tanıtım videosu ile başlayan törende paneller dağıtıldı.

“Çamlıyayla'ya yapacak daha çok işimiz var”

Törende konuşan Başkan Kocamaz, Çamlıyayla ilçesine hizmet götürmeye devam edeceklerini ifade ederken, su sıkıntısını tamamen ortadan kaldırmak için yeni projelerinin olduğunun müjdesini verdi. Kocamaz, “Çamlıyayla'ya yapacak daha çok işimiz var. Çamlıyayla'da su sorununu tam olarak çözmek için Karakapı'dan buraya su getirmek için planlarımızı, projelerimizi hazırladık. Hatta bir uçtan yol yapımı ile ilgili ihaleyi de gerçekleştiriyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde Karakapı'dan cazibe ile gelecek suyu vatandaşımızla buluşturacağız. Zor ve büyük bir proje. Adeta dağları yarıp, kayaları kıracağız ve yıllardır hayal olarak görülen o suyu, Çamlıyayla ile buluşturacağız. Bunun yanında Çamlıyayla'nın bizim için en önemli sorunlarından biri olan alt yapı. Yedi tepeli bir bölgede alt yapı yapmanın ne kadar zor olduğunu biliyorsunuz. Ama başka çaresi de yok. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak çevreye duyarlı bir belediyeyiz. Yaylalarımızı da aynı sahillerimizde olduğu gibi alt yapısı ile arıtma tesisi ile inşallah çevreye duyarlı hale getireceğiz. Hizmetler bundan sonra artarak ve büyüyerek devam edecek” dedi.

“Herkese her zaman ulaşamayabilirsiniz. Ama bize her zaman ulaşabilirsiniz”

Başkan Kocamaz, kırsaldan merkeze Mersin'in her yerine ve her vatandaşına ayrım yapmadan hizmet götürdüklerini belirtirken, Türk kültürünün devamını sağlayan ancak yıllardır hizmet yönünden ihmal edilen Yörüklere hizmet etmekten mutluluk duyduklarını söyledi. Kocamaz, “Burada kıl çadırında yaşayan ve hayvancılıkla iştigal eden hemşerilerimizin çadırlarını aydınlatmak için güneş paneli dağıtıyoruz. Bu panellerle çadırlarımızı aydınlatıyoruz. Artık çadırda yaşayan ve özelikle yaz aylarında kırlara, tepelere çıkan vatandaşlarımız paneller sayesinde çadırın içerisinde buzdolabı ile televizyonla, çamaşır makinesi ile buluşacak. Özellikle hanımlar rahat edecek. Biz Çamlıyayla çocuğu sayılırız. Ömrümüzün bir bölümü burada geçiyor. Herkese her zaman ulaşamayabilirsiniz ama bize her zaman ulaşabilirsiniz” diye konuştu.

Çamlıyayla ilçesinin eksiklerini bildiklerini ve var olan eksikleri planlı bir şekilde tamamlamak için çalıştıklarının altını çizen Kocamaz, “Dışarıdan gelecek bir kişi bu bölgenin sorunlarını tespit edene kadar bir dönem geçer. Ama biz bu sorunları geçmişten bu yana bildiğimiz, bu bölgeleri en iyi şekilde tanıdığımız, sizlerin içinden birisi olduğumuz, nereden geldiğimizi ve nereye gideceğimizi bildiğimiz, belediyeyi bey-ül mal gördüğümüz ve orada tüyü bitmedik yetim hakkı olduğunu bilerek her kör kuruşun peşinden koştuğumuz için bizi tercih edeceğinize yürekten inanıyoruz” ifadelerini kullandı.