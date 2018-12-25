Kocamaz: "Daha yapacak çok iş var"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Raylı Sistem ve Deniz Otobüsü Projeleriyle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Trafik sorununu çözecek olan en önemli proje olan Raylı Sistem Projemizi Bakanlığa sunduk. Deniz Otobüsü ile ilgili de yurtiçinde ve yurtdışında araştırmalar yapmıştık. En sonunda Çanakkale Özel İdaresi ile bir gemi için anlaştık. Daha yapılacak çok iş var" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz İkinci Bahar Emekli Evi sakinleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Kocamaz, emeklilerin taleplerini ve önerilerini dinleyerek, onlarla sohbet etti. Emeklilerin kaliteli ve mutlu zaman geçirebilmeleri için ellerinden geleni yapmak istediklerini belirten Kocamaz, "Bizim esas amacımız kentin fiziki ihtiyaçlarını hayata geçirirken diğer taraftan da demografik yapısı çok karmaşık olan kentimizde insanları bir araya getirerek, barış, huzur ve kardeşlik içerisinde hayatlarını devam etmelerini sağlamak. Çok şükür göreve geldiğimiz günden bu yana bunun mücadelesini veriyoruz. Yaptığımız sosyal hizmetlerle herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Mersin'i söz verdiğimiz gibi yaşlı dostu, kadın dostu, çocuk dostu, engelli dostu, hayvan dostu kent yaptık ve ilgili kurumlardan belgelerini alıp, tescilleyerek Türkiye'de bir farkındalık oluşturduk" dedi.

"Deniz Otobüsü için Çanakkale Özel İdaresi ile bir gemi için anlaştık"

Hayata geçirmeyi planladıkları Raylı Sistem Projesi ve Deniz Otobüsü ile ilgili de bilgi veren Kocamaz, "Ulaşım Master Planımız tamamlandı. Trafik sorununu çözecek olan en önemli proje olan Raylı Sistem Projemizi Bakanlığa sunduk. Deniz Otobüsü ile ilgili de yurtiçinde ve yurtdışında araştırmalar yapmıştık. Yurtdışından buraya getirmek ve prosedürü tamamlamak baya zaman alacaktı. En sonunda Çanakkale Özel İdaresi ile bir gemi için anlaştık. Daha yapılacak çok iş var. Önemli olan Mersin'e bir şeyler kazandırabilmek. Mersin'de herkesi bir bütün gibi görüp, herkese eşit yaklaşıp, dünya görüşü, kökeni, inancı ne olursa olsun Mersin ortak paydasında birleştirebilmek. Bu konuda mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.