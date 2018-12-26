Kocamaz: "Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar, şu an onuncu köydeyiz"

Bu insan olma ortak paydasını Mersinlilik ruhuyla birleştirebilirsek, Mersin çok daha ileri noktalara gelecektir” dedi.

Mersin Muhtarlar Dernek Başkanı Ergün Ünlü, Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ali Gülgen ve merkezde görev yapan muhtarların ziyaretinde konuşan Kocamaz, muhtarlara kapısının daima açık olduğunu belirterek, destek ziyaretlerden ötürü teşekkür etti.

25 yıldır hiç eğilmediğini, doğru bildiğini her zaman söylediğini ifade eden Kocamaz, "Tabi doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar derler. Bizde şu anda onuncu köydeyiz. İnşallah 30 Mart 2019'dan itibaren sizlerle birlikte bu işe nokta değil, virgül koyup, yolumuza devam edeceğiz. Mersin iyi bir hava yakaladı. Elbette hizmetler önemli. Ben her zaman söylüyorum, hizmetlerden daha önemlisi bu insanların bu kentte huzur ve barış içerisinde, kardeşlik ve hoşgörü içerisinde bir araya gelmesi, birlikte bu kentin yönetimini tamamlaması. Ortak paydamız insan olmak. Bu insan olma ortak paydasını Mersinlilik ruhuyla birleştirebilirsek, Mersin çok daha ileri noktalara gelecektir. Herkes eteğindeki taşı bir kenara bıraksın. Ufak tefek işlerle uğraşmasın. Mersin'in geleceği ile ilgili bütün sivil toplum örgütleri bir araya gelsin. Hep birlikte mücadele edelim” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 5 yılda yapılan tüm hizmetlere rağmen eksiklerin olduğunu ancak ilerleyen süreçte bu eksikleri tamamlamak için çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Kocamaz, “Mersin'in en önemli problemlerinden birisi kentsel dönüşüm. Bununla ilgili hazırlıklar tamam durumda. Dolayısıyla bu başlattığımız projelerin tamamlanması konusunda hepinizin desteğini bekliyoruz. Muhtarlarımızla yaptığımız toplantıda bu işi bırakmamamız gerektiğini ifade ettiler. Bizde muhtarlarımızı bırakmadık” diye konuştu.

Mevcut ekonomik krizin hizmetleri de etkilediğini söyleyen Kocamaz, bütçe sıkıntısı nedeniyle planlı ve programlı ilerlemek zorunda olduklarını belirterek, “Biz görevi devraldığımızda büyükşehirin, özel idarenin, kapanan belde belediyelerinden ve ilçe belediyelerinden hizmeti bize geçenlerin borçlarının toplamı 800 milyon liraydı. Biz onların hepsini ödedik. Ama hala ilçe belediyelerinde de 500 milyonun üzerinde alacağımız var. Bizim hizmet üretmemiz lazım. Dağa taşa asfalt ve su hizmeti götürmüşüz. Bize genel bütçe paylarından rutin gelmesi gereken tam bir milyar yüz milyon lira eksik var. Bize gelmesi gereken para gelmiş olsaydı bizim elimizde fazladan 400 milyon para olacaktı. 400 milyon lira ile 10 tane katlı kavşak yapabilirdik" şeklinde konuştu.