Kocamaz, 'Dünya Engelliler Günü'nü kutladı

Kocamaz, 'Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla yaptığı açıklamada, engelli bireylerin ve ailelerinin yüzünde sıcak bir tebessüm oluşturmak için çaba gösterdiklerini belirterek, "Bizler, yaratılanı, Yaratandan ötürü seven bir inancın ve köklü bir geleneğin mensubuyuz. Bundan dolayı engelli kardeşlerimizin her konuda yanında olmaya, onların hayatlarını kolaylaştırmaya büyük önem veriyoruz. Son yıllarda ülkemizde bu algı büyük oranda değişmiş olsa da engelli bireylerimizin karşılaştıkları en büyük sorun ötekileştirilmektir. Engelli vatandaşlarımızın, diğer kişilerle aynı düzeyde haklara sahip olduklarının bilinciyle ve insan onuruna yakışır yaşam standartlarına ulaşmasına yönelik katkı sağlayacak nitelikte çalışmalar yürütmek, temel görevlerimiz arasında yer almaktadır. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimizden bu yana, engelli kardeşlerimizi sosyal hayatla barıştırmak ve onları yaşama dair her konuda teşvik ederek ihtiyaç duydukları yardım elini uzatmak, kalplerdeki ve zihinlerdeki engelleri hep birlikte kaldırmak için gayret gösterdik. Mersin'de kader birliği ettiğimiz bütün engelli kardeşlerimizi anlayarak ve yaşadıkları tüm sorunları çözerek Mersin'i, 'engelli dostu bir kent' yapmak için gerekli adımları her geçen gün daha kararlı bir şekilde atıyoruz" dedi.