Kocamaz: “İstiklal Marşı, Türk milletinin kahramanlık destanıdır”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İstiklal Marşı'nın, vatan mevzu bahis olunca, gerektiğinde canını feda etmekten kaçınmayan büyük Türk milletinin kahramanlık destanı olduğunu belirtti.

Başkan Kocamaz, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 98'inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Kocamaz, mesajında şunları kaydetti: “Milletimizin dini, bayrağı ve toprakları uğruna başlattığı milli mücadelenin destansı sürecinden hareketle merhum Mehmet Akif'in yüreğinden kalemine dökülen ve aziz milletimizin içinde bulunduğu durumu en doğru şekilde izah eden İstiklal Marşı, milli mücadele ruhunu, Türk Milleti'nin vatan sevgisini ve bağımsızlığa olan tutkusunu en güzel biçimde yansıtmaktadır. İstiklal Marşımız; milletimizin bağımsızlık yolculuğunu, gönül yüceliğini, manevi değerlerini, milli kimliğini, vatan sevgisini en müstesna biçimde anlatan eşsiz bir eserdir. Vatan mevzu bahis olunca, gerektiğinde canını feda etmekten kaçınmayan büyük Türk milletinin kahramanlık destanı olan İstiklal Marşı, bugün de vatanın ne kadar kutsal bir emanet olduğunu bize göstermektedir. Duamız o dur ki; Üstat Mehmet Akif Ersoy'un sözleriyle ‘Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' diyor, istiklal yolunda can veren tüm şehitlerimize ve Mehmet Akif Ersoy'a rahmet diliyorum.”