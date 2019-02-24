Kocamaz: “İtiraz edenler, kumpasın arkasındaki ekipten”

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti'den (DP) Büyükşehir adaylığına itiraz edenlerin, kendisine kurulan kumpasın arkasındaki ekipten olduklarını iddia etti. Kocamaz, “Dertleri, Burhanettin Kocamaz'ın şahsında Mersin'in önünü kesmek” dedi.

Mersin'deki seçim çalışmaları çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Girit Türklerinin Mersin'e Gelişlerinin Yıldönümü etkinliğine katılan Kocamaz, daha sonra Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret ederek, Mersinli Hristiyan vatandaşlarla bir araya geldi.

“Mersin'in ortak adayıyız”

Kocamaz, kiliseden çıkışında, DP'den adaylık başvurusuna yapılan itirazlarla ilgili gazetecilere açıklama yaptı. Çok sıkıntılı bir süreç yaşadığını belirten Kocamaz, “Maalesef halen aydınlanmış değil ama biz devletin mahkemelerine güveniyoruz. İYİ Parti'den adaylığımızla ilgili konunun arkasında kim ya da kimler var; bunlar elbette ortaya çıkacak. Mahkemeye intikal etmiş durumda. Daha sonra Demokrat Parti'den aday olmak durumunda olduk. Bu saatten sonra zaten biz ne sadece İYİ Parti'nin ne sadece Demokrat Parti'nin adayıyız; bütün siyasi parti tabanının ortak adayıyız, Mersin'in ortak adayıyız” diye konuştu.

“Bunu bile içlerine sindiremediler”

“Ancak bunu bile içlerine sindiremediler” diyen Kocamaz, şöyle devam etti: “Maalesef benim yaptığım açıklamaya rağmen, ‘Bu adaylığa da itiraz olabilir. Bu adaylığa itiraz eden her kimse bilinsin ki, bu kumpasın arkasında onlar da var' ifademi kullanmıştım. Dolayısıyla dün aynı ekipten 5 kişi itirazda bulunmuşlar. Fakat biz devletin mahkemelerine, seçim kuruluna, devletimize güveniyoruz. Demokrasiye aykırı bir şekilde bir insanın seçme ve seçilme hakkının elinden alınmaya çalışılması demokrasi dışı bir olay. Dolayısıyla ben Yüksek Seçim Kurulu'nun vereceği kararı sabırla bekleyeceğim. Böyle bir olayın Mersin halkının iradesine ipotek koymak olduğunu özellikle belirtmek istiyorum.”

“Dertleri, Burhanettin Kocamaz'ın şahsında Mersin'in önünü kesmek”

Adaylığına yönelik itirazda bulunan kişileri bildiğini kaydeden Kocamaz, “Cumhur İttifakı'nın MHP kanadındaki kişiler, şu anda itiraz yapanlar. Sosyal medyada da görürsünüz, Cumhur İttifakı'nın adayıyla boy boy resimleri de var. Ben mahkemeye güveniyorum, Türk halkına güveniyorum. Bütün vatandaşlarımızı, bizimle birlikte yola çıkan arkadaşlarımızı sakin olmaya, sükunetle hareket etmeye, provokasyonlara gelmemeye ama sabırla beklemeye davet ediyorum. Dertleri aslında, Burhanettin Kocamaz'ın şahsında Mersin'in önünü kesmek, Mersin'e gelecek hizmetleri getirmemek, Mersin'deki barış, huzur ve kardeşlik ortamından rahatsız olmak. Başka hiçbir şey değil” ifadelerini kullandı.

Evrakı İl Seçim Kurulu'na geç verildiği için İYİ Parti'den aday olamayan ve bulunan formül çerçevesinde DP'den adaylık başvurusu yapan Burhanettin Kocamaz'ın adaylığına, dün sona eren itiraz süresi içinde 5 kişi itiraz etmiş ve İl Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesi vermişti. İl Seçim Kurulu, bu itirazları değerlendirerek, 25 Şubat Pazartesi günü Yüksek Seçim Kurulu'na geçici aday listelerini iletecek.