Kocamaz: "Kadına şiddet, insanlığa ihanettir”

Kocamaz, ‘25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü' dolayısıyla yaptığı açıklamada, şiddetin, eğitim, gelir düzeyi veya coğrafya ile bir bağlantısı olmadığını belirterek, "Ne acıdır ki, kadınlarımız daha çocuk yaşlardan itibaren en yakınlarından, babalarından, eşlerinden, kardeşlerinden hatta oğullarından şiddet görmektedir. Kadına yönelik şiddet, sadece bizim ülkemizin değil tüm dünyanın bir türlü onarılamayan derin yarasıdır. Şiddet, statü ve bölge tanımaksızın kadınlarımıza uygulanmaktadır" dedi.

Kadına yönelik şiddeti önlemenin yolunun, öncelikle toplumsal hayatta şiddeti meşrulaştıran bakış açılarını kırmak ve yok etmekle mümkün olacağını kaydeden Kocamaz, şöyle devam etti; "Bu anlamda Sevgili Peygamberimizin ‘Cennet anaların ayakları altındadır' sözünü bir slogan olmaktan çıkarıp, yaşamımıza yön veren vazgeçilmez bir ahlak ilkesi olarak benimsersek, kadına yönelik şiddettin önlenmesinde çok önemli bir adım atmış oluruz. Toplumun tüm fertleri gibi adil, eşit, ayrımsız, şiddetsiz bir dünyada yaşama hakkına sahip olan kadınlarımıza, toplumun tüm kesimleri saygı göstermeli ve destek vermelidir. Unutmayalım ki, kadına yönelik şiddet, insanlığa ihanettir."