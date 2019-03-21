Kocamaz, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'nin açılışını yaptı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 247 bin metrekare arazi üzerine yaptığı, Türkiye'nin en büyük geçici hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezi olma özelliğine sahip Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz tarafından hizmete açıldı.

Merkez Toroslar ilçesine bağlı Gözne Mahallesi'nde yer alan Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi, sahipsiz hayvanların ihtiyaçlarını karşılayacak, uygun beslenme, barınma, bakım ve yaşam koşulları sunacak. Bakımevinin açılışına Başkan Kocamaz'ın yanı sıra Demokrat Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayfer Yılmaz ile İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı da katıldı.

“Mersin'i dünyada örneği olmayan bir tesise kavuşturmaktan mutluyuz”

Açılışta konuşan Başkan Kocamaz, en mutlu günlerinden birini yaşadıklarını vurgulayarak, “Bir hizmet üretirsiniz, insanlara yaparsınız sevinir. Ama böyle bir hizmeti hayata geçirdiğiniz zaman hem hayvanlar hem de hayvan severler seviniyor. Türkiye'nin en kapsamlı, en büyük, en modern hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezini açıyoruz” dedi.

Bakımevinde 4 ameliyathane, 4 muayene odası, 2 adet ameliyat sonrası bakım ünitesi bulunduğunu belirten Kocamaz, “Merkezimizde ayrıca laboratuvar, anestezi bölümü, veteriner odası, röntgen bölümü, müşahede ünitesi, fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesi, terapi havuzları, masaj odası, traksiyon odası, eczane, küpe ve çip odası, soğuk hava deposu, kafeterya, kedi ve köpekler için ayrı mama odası, tıraş odası, sahiplendirme alanı, serbest dolaşım alanları bulunuyor. Bunun yanında ilave olarak kedi evleri, köpek evleri, özelikle pitbull cinsi köpekler için de bir merkez oluşturulacak. Ayrıca yine ilave olarak hayvan mezarlığımız da hizmet vermeye başladı” diye konuştu.

Tüm insanları hayvanlara karşı duyarlı olmaya ve sahiplenmeye davet eden Kocamaz, “Özellikle bizden sonraki nesillerin hayvan sevgisini artırmak için sahiplenmeye davet ediyorum. Birileri konuşur ama biz yaparız. Birileri projeleri masal gibi anlatır, biz ise hayata geçiririz. Bugün Mersin'i böylesine güzel, yeni ve dünyada örneği olmayan bir tesise kavuşturmaktan dolayı mutlu olduğumuzu belirtiyorum. Daha önce hayvan sever bir hanımefendi bütün kedilerin ve köpeklerin duasını Burhanettin Başkan'a gönderiyorum demişti. Şimdi biz de bütün dualarımızı hayvanlarımızın sağlığı, huzuru için gönderiyoruz” ifadelerini kullandı.

Mersin Kent Konseyi Başkanı Yasmina Lokmanoğlu da bakımevinin açılışından çok mutlu olduğunu dile getirerek, şunları söyledi: “Çünkü dünyayı paylaştığımız bu dostlarımıza yapılan haksızlıklara her zaman isyan etmişimdir. Şu anda burayı gezdim. Ameliyathaneleri gezdim. Sokağa terk edilmiş sahipsiz hayvanların nasıl sahiplenildiğini gördüm ve çok mutlu oldum. Ama burada bize, Mersin halkına bir iş düşüyor. Kendi duygularımızı tatmin etmek için hayvan dostlarımızı alıp, bir süre evde barındırıp sonra sokağa atmamalıyız. Burada çok şanslı olan köpekler de var. Mesela Rasim Tekin'in eğittiği bir film yıldızımız var. İyi Biri filminde Karakız olan köpeğimiz bu barınaktan çıktı. Bu barınaktan alındı, sahiplenildi ve oyuncu yapıldı. Şu anda da prodüktörün evinde yaşıyor. Eğer köpek veya kedi almak istiyorsak buradan sahiplenebiliriz.”

6 bin hayvan kapasiteli olarak inşa edildi

Gözne'de bulunan Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yanında yer alan Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi, hayvanlar için modern bir yaşam alanı sunuyor. 247 bin metrekare arazi üzerine 6 bin hayvan kapasiteli olacak şekilde inşa edilen Geçici Hayvan Bakımevi'nde sahipsiz hayvanlar için muayene, tedavi, kısırlaştırma ve sahiplendirme hizmeti verilecek.

Bakımevinde kedi ve köpekler için doğal yaşam alanları oluşturulurken, engelli kedi ve köpekler için de ayrı yaşam alanları yer alıyor. Köpekler için yetişkin, yavru ve hastalıklı olmak üzere 3 kategorinin ayrıldığı tesiste normal köpek, terrier köpek, uyuz köpek, karantina köpek, engelli köpek, hamile köpek, yavrulu köpek, yavrulu anne köpek alanları yer alıyor. Yetişkin, yavru ve hastalıklı kedilerin de koruma altına alınacağı bakımevinde ayrıca büyük kedi evleri, karantina ve müşahede alanları ve oyun oynayabilecekleri Miyavpark da yapıldı.

Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'nde fizik tedaviye ek olarak Türkiye'de ilk olma özelliği gösteren terapi havuzu da yer alıyor. Bakımevinde bulunan terapi havuzundan kısmi felçli, düşme, araba çarpması, sinir ezilmesi gibi vakalar sonucunda tedaviye ihtiyacı olan hayvanlar faydalanabiliyor. Merkez sayesinde bakımevine yaralı veya felçli vaziyette getirilen köpeklerin yüzde 60'ı kurtarılabiliyor. Veteriner hekimler tarafından cerrahi müdahalesi tamamlanmış olan köpekler, yaraları iyileştikten sonra daha sağlıklı bir şekilde hayata tutunmaları için fizik tedavi ile terapi havuzundan faydalanmaya başlıyor.