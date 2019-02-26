Kocamaz, Mersin Metrosu'nun tanıtımı yaptı

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin için ‘imkansız' denileni başararak ‘Mersin Metrosu Projesi'ni hazırlayıp onayını aldıklarını söyledi. Birinci hattın inşaatına bu yıl başlamak üzere Mersin'de 2029 yılına kadar 6 ayrı hat planladıklarını ifade eden Kocamaz, “Mersin Metrosu, İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra, ülkemizdeki tamamı yeraltında olan sayılı metrolardan birisi olacak” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, ‘Mersin Metrosu Hat 1 Projesi'nin tanıtımını gerçekleştirdi. Serbest Bölge-Mezitli Cumhuriyet Caddesi arasında yapılması planlanan ve yaklaşık 8 ayda tamamlanarak Şubat 2019'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından onaylanan projenin tanıtım toplantısında, Mersin ulaşımında çığır açacak ve Mersin Ulaşım Ana Planı'nın en önemli çözüm projesi olarak nitelenen metronun yapımını üstlenen Prota Mühendislik firmasının temsilcileri teknik detayları anlatırken, Kocamaz da metronun yapım süreciyle ilgili bilgiler verdi.

“Türkiye için örnek bir proje”

Yüklenici firmanın Genel Müdürü Danyal Kubin, yaklaşık 19 kilometre uzunluğunda olacak Mersin Metrosu Hat 1 Projesi'nin Türkiye için örnek bir proje olduğunu söyledi. Projenin tamamlanma süresinin dünya rekoru olduğunu iddia eden Kubin, Mersin Metrosu'nun, Akdeniz'deki ülkeler ile İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra yapılacak ilk yeraltı metrosu olacağını bildirdi. Maksimum hızın saatte 80 kilometre olarak planlandığını, ancak 45-50 kilometrelerde seyredeceğini ifada eden Kubin, metronun hızlı, güvenli, teknolojik, düşük maliyetli, çok yönlü işlevsel ve kentsel anlamda estetik olacağını vurguladı. Metronun, en üst teknolojiyle yapılacağını dile getiren Kubin, projede 74 mimar, mühendis ve teknisyenin çalıştığı bilgisini verdi. Dünyada çok nadir, Türkiye'de ikinci kez uygulanan BİM sistemini uyguladıklarını söyleyen Kubin, metroda tam otomatik sistem olacağını kaydetti.

“Mersin için ‘imkansız' denileni başardık”

Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz ise Mersin Metrosu'nun Mersin ulaşımına yeni bir vizyon katacağını söyledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak; birçok alanda ilkleri başardıklarını, ayrıca insan odaklı, stratejik ve bilişim destekli yönetim anlayışıyla Mersin'e yakışır Akıllı Kent çözümlerini üreterek halkla buluşturduklarını ifade eden Kocamaz, ilk olarak, kentin 2030 yılına kadar olan ulaşım ihtiyaçlarını belirleyip ‘Mersin Ulaşım Ana Planını' oluşturduklarını dile getirdi. Mersinlilere “Metro ile buluşturacağız, ulaşımda çığır açacağız” sözünü verdiğini anımsatan Kocamaz, metro projesinde Mersinli bir firma olan Prota Mühendislik ile belediye bünyesinde oluşturdukları teknik ekip ve İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin deneyimli hocaları ile el ele vererek Mersin için ‘imkansız' denileni başardıklarını vurguladı.

“İlk hattın projesini 8 ayda tamamladık ve onay aldık”

Projenin onay sürecini ve detaylarını anlatan Kocamaz, “8 ayda; 19 km uzunluğunda, 15 istasyonlu, tamamı yeraltından geçecek olan metromuzun ilk hattını tasarladık ve Ulaştırma Bakanlığımızdan onayımızı aldık. Normal şartlarda 2-3 yıl süren proje çalışmalarını, sahada yapılan bütün çalışmalar da dahil olmak üzere 8 ayda tamamlayarak bir dünya rekoruna imza attık diyebiliriz. Mersin Metrosu, İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra, ülkemizdeki tamamı yeraltında olan sayılı metrolardan birisi olacaktır. Ayrıca metromuz, birçok alanda tek ve ilk olma yönünden emsallerinde olmayan birçok özelliğe sahip. Metromuzu yalnızca modern bir ulaşım alanı olarak da planlamadık. Bir kentsel yaşam alanı olarak tasarladık. İstasyonlarımızı planlarken sergi alanları, alışveriş üniteleri, kültürel salonlar, sivil toplum kuruluşları için toplantı alanları, gelir getirici mekanlar ve daha birçok özelliği projeye ekleyerek kentimize yeni bir yaşam alanı oluşturmayı hedefledik. Ülkemizde bir ilke imza atarak, transfer ve ana istasyonlarımızda halkımızın bisiklet, motosiklet ve arabalarını kapalı ve güvenli otoparklarımıza park ederek, kentimizde istedikleri yere metro konforuyla gidebilecekleri bir sistem oluşturacağız” dedi.

“Tek Tüp sistemiyle metro inşaatını daha hızlı bitirmeyi planlıyoruz”

Kocamaz, projede dünya çapındaki son teknolojileri kullanarak uyguladıkları dış çapı 10 metre olan ‘Tek Tüp' sistemiyle Türkiye'de yine bir ilke imza atarak daha güvenli, sağlam, konforlu ve hızlı ulaşımı sağlayan metro inşaatını daha hızlı bitirmeyi planladıklarını dile getirdi. Kocamaz, “Karayolu, demiryolu ve denizyolunu birleştirerek, ulaşımda entegrasyonu sağlayan, Türkiye'deki ilk metro sistemini kurarak, halkımızın kentimizdeki olumsuz hava koşullarından etkilenmeden aktarma istasyonlarımıza en seri şeklide ulaşmalarını sağlayacak bir proje tasarlıyoruz. Akıllı kent teknolojileriyle donatacağımız metromuzu tamamen otomatik işletme sistemi, konforlu vagonları, özel aydınlatma ve anons sistemi, son sistem bilgi panoları, hareketli görsel reklam sistemi, son sistem yürüyen merdiven ve asansörlerle dizayn ederek, 7'den 70'e tüm halkımıza hitap etmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

“Birinci hattın inşaatına bu yıl başlayacağız”

İnşaatına bu yıl başlayacakları Metro 1. Hat ile ilk olarak kentin doğu-batı yönlü ana trafiğinde halka hizmet sunacakları bilgisini veren Kocamaz, “10 yıl içinde hayata geçirmeyi planladığımız 2. hattını, Pozcu ile Üniversite arasında 10,5 kilometre uzunlukta, 8 istasyondan oluşan hafif raylı kategorisinde ve yüzeyden seyredecek şekilde yapmayı hedefliyoruz. 2023 yılında halkımızın hizmetine sunmayı düşündüğümüz 2.hattın maliyeti, bugünün para değeriyle 400 milyon TL yatırım gerektirmekte ve bu bütçenin tamamını belediyemizin olanaklarıyla gerçekleştirmek öncelikli hedefimizdir. Tren Garı, Şehir Hastanesi ve Otogarı yeraltından bağlayacak şekilde planlanan 12 kilometre uzunlukta ve 12 istasyondan oluşan 3. hattımızı 2024 yılında hizmete açmayı düşünüyoruz. Bugün ki rakamlarla yaklaşık 1,4 milyar TL maliyeti olan hattımızın bütçesini yine Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin olanaklarıyla karşılamayı hedefliyoruz. 4. hattımız; Tren Garı ve Millet Bahçesi arasında 5,5 kilometre ve 6 istasyondan oluşarak sahilden gidecek olan tramvay projemizi de bugünkü rakamlarla yaklaşık 230 milyon TL maliyetle, Mersin Büyükşehir Belediyesi olanaklarıyla yaparak 2025 yılına kadar halkımızın hizmetine sunmayı düşünüyoruz. Otogar ile Pozcuyu bağlayacak, 8 kilometre uzunlukta ve 8 istasyondan oluşan 5. hattımızı, yaklaşık 1,2 milyar TL yatırımla Mersin Büyükşehir Belediyesi ve merkezi bütçeyle ortaklaşa yapmayı düşünüyoruz. Kısmen yeraltında olacak olan projemizi 2027 yılında Mersin'e kazandırmayı hedefliyoruz. Liman ile Pozcuyu kuzeyden bağlayacak 11 kilometre ve 12 istasyondan oluşan 6. hattımızı; yaklaşık 2,1 milyar TL yatırımla merkezi bütçeden yapmak, tamamı yeraltından geçecek olan projemizi, 2029'da tamamlamak ve Mersinlilerin hizmetine sunmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bir yerel seçim arifesinde olduğunu belirten Kocamaz, “Bizim 5 yıldır gece gündüz demeden çalıştığımız ve Mersin'i bir yerlere getirmek için gösterdiğimiz gayretler, maalesef çeşitli oyunlarla gerek şahsımın gerekse de bu vizyon projelerimin önünü kesecek noktalara kadar ulaşmıştır. Ama şunu herkesin bilmesini istiyoruz ki, Mersin'i yönetmek vizyon, yürek, bilgi, birikim ve tecrübe ister. Birilerinin söylediği gibi bu projeyle metrobüsü kıyaslamak ya da Mersin'e metrobüsü layık görmek, Mersinlinin aklıyla alay etmektir. Ben bu süreç içerisinde, önümüzdeki 5 yıl için hazırladığımız ve planladığımız projeleri de halkımızla paylaşacağım ve bu projelerin sonuna kadar takipçisi olacağı. Metro projemiz Mersinimiz için hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Tanıtımda, Mersin Metrosu'nun sinevizyon gösterisi de yapıldı.