Kocamaz, Mezitli'de açılış yaptı, temel attı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mezitli İtfaiye Grup Amirliği hizmet binası ile Alzheimer ve Demans Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi'nin açılışını yaparak, Batı Havzası 2. Kademe Kanalizasyon Şebeke Hattı'nın temelini attı.

Açılış ve temel atma törenlerinde konuşan Başkan Kocamaz, 5 yıl gibi kısa bir sürede olmaz denileni oldurduklarını ve hayata geçirdikleri hizmetlerinin en yakın tanıklarının vatandaşlar olduğunu söyledi. Vatandaşların, 2014 yılında kendilerine çok büyük bir sorumluluk yüklediğini belirten Kocamaz, o günden bu yana gece gündüz çalıştıklarını belirten Kocamaz, “Gerek Büyükşehir Belediyesi gerekse MESKİ olarak Mersin'in her tarafında varız. Nerede nasıl bir problem varsa oraya çözüm ulaştırmak için bütün arkadaşlarımızla koşuyoruz. Çözümler üretmeye çalışıyoruz ve her geçen gün Mersin daha da yaşanılabilir bir kent haline dönüşüyor” dedi.

Mersin'in ve Mersin'de yaşayan vatandaşlarının geleceği için projeler hazırladıklarını ve hepsini hayata geçirmek için heyecanla çalıştıklarını ifade eden Kocamaz, “Mersin'in geleceğe dönük bütün projeleri hazırlanmış durumda. Mersin'de yaşayan herkes mutlu olacak ve bu kentte yaşamaktan gurur duyacak” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ile birlikte açılışlar için kurdele kesilirken, Mezitli Batı Havzası Kanalizasyon Şebeke Hattının temeli atıldı.

Mezitli ilçesinde açılan itfaiye hizmet binası grup amirliği bin 335 metrekare alana inşa edildi. Proje bedeli 2 milyon 181 bin 242 TL olan grup amirliğinde daire başkanlığı, müdür, amir, seminer, sağlık, personel odaları, ofis, yemekhane, teknik ofis, depo, tuvalet ve duş, spor salonu, dinlenme odası, ibadethane, yemekhane, duş ve yemekhane yer alıyor. Ayrıca saha içerisinde itfaiye aracı park yeri, kamelya, güvenlik noktası, otopark ve spor sahası bulunuyor.

Alzheimer ve Demans Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi açıldı

Alzheimer ve Demans Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi de vatandaşların hizmetine sunuldu. Merkez, hastalara ve hasta yakınlarına alzheimer ve demans hastalığı hakkında bilgilendirme, bilinçlendirme ve hastalığı engelleyici çalışmalar yapmak amacıyla hayata geçirildi. Uzman doktor, psikolog, fizyoterapist, hemşire, yaşlı bakım teknikeri ve alanında uzman personellerin yer aldığı merkezde, hastalar ve hasta yakınları ücretsiz olarak ulaşım, yeme-içme, sağlık, psikolojik destek ve sosyal hizmetlerden faydalanabiliyor. Merkezde gerekli tıbbı ilaç takibi, psikolojik destek, fiziksel egzersiz tedavi teknikleri ile hastaların ihtiyaçları karşılanıyor. 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet veren merkez, haftanın 3 günü 1. grup, haftanın 2 günü 2. grup olmak üzere yaklaşık 50 hastayı konuk edecek kapasitede yapıldı.

Merkez hastaların beden sağlığına önem verdiği kadar ruh sağlığına da önem veriyor. Gelen hasta ve yakınları için etkinliklerin de düşünüldüğü merkezde, Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve Korosu tarafından tiyatrolar ve konserler veriliyor. Mezitli Halk Eğitim Merkezi'nden gelen resim öğretmeni ile psikomotor etkinlikler ve alanında uzman psikolog gözetiminde çeşitli malzemelerden üretilen tasarım işler de hasta ve yakınlarının ruhunu besleyecek etkinlikler arasında yer alıyor.