Kocamaz, Mut İdmanyurdu'na otobüs hediye etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Mut İdmanyurdu Belediyespor'a futbol serüveni boyunca kullanılmak üzere otobüs hediye etti.

Başkan Kocamaz, Mut ilçesinde Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Mut İdmanyurdu Belediyespor-Ceyhanspor Adana takımlarını 15. hafta karşılaşmasını izledi. Mut ilçe Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesinde Mut İdmanyurdu sporcularına sürpriz yapan Kocamaz, amatör spora ve sporcuya destek kapsamında takıma otobüs hediye etti.

Maç başlamadan önce gençlere seslenen Kocamaz, sporun birleştirici gücü etrafında tüm gençleri ve insanları birleşmeye ve bütünleşmeye davet etti. Kocamaz, “Spor insanları bir araya getiren, birleştiren ve barış içerisinde yarıştıran en önemli aktivite. Spor, insanların düşüncesine, inancına bakmaz; sadece fair play anlayışıyla insanları bir araya getirir. Hem temaşa olarak hem de idman olarak insanlara örnekler sergiler. Mut İdmanyurdumuz, Mersinimizin en önemli spor kulüplerinden biridir. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bütün amatör spor kulüplerimize her yıl rutin olarak malzeme desteği sağlıyoruz. Bunun yanında spora her türden desteği veriyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Mut İdmanyurdumuza verdiğimiz bu otobüsün kazasız belasız yolculuklara vesile olmasını temenni ediyorum. Mut İdamnyurdu'nun ortaya koyduğu hedefine bu yıl ulaşacağına inanıyorum” dedi.

Daha sonra oynanan karşılaşmada, Mut İdmanyurdu Belediyespor ekibi, Ceyhanspor Adana ekibini 3-0 yenerek galibiyet mutluluğu yaşadı.