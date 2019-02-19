İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kocamaz: “Parti içinden vurulduk”

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz, aday listesinin İl Seçim Kuruluna geç verilmesinden partisini sorumlu tutarak, sosyal medyadan “Seçimi açık ara alacağımız bir durumda iken parti içinden vurulduk” açıklamasını yaptı.



MHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterilen Burhanettin Kocamaz, İYİ Parti İl Başkanlığının listeyi İl Seçim Kuruluna geç vermesi nedeniyle aday olamadı. Bu gelişme üzerine İYİ Parti İl Teşkilatı görevden alınırken, çok sayıda partili Mersin Büyükşehir Belediyesi önünde toplandı. Sloganlar atarak Kocamaz'a destek veren partililer, kararın değiştirilmesini beklerken, Kocamaz da partililere seslenmek üzere belediye geldi.



Kocamaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, listelerin geç verilmesinden parti içini sorumlu tuttuğunu belirterek, "Sevgili Mersinliler, değerli yol arkadaşlarım, seçimi açık ara alacağımız bir durumda iken parti içinden vurulduk. Biz ne ihanetler gördük! Ama asla yılmadık. Maalesef Sayın Hamit Tuna'nın göreceksiniz Kocamaz İYİ Parti'den de aday olamayacak değerlendirmesi doğru çıktı” ifadelerini kullandı.


Partililerin belediye önündeki bekleyişleri ve tezahüratları sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.