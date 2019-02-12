Kocamaz: "Şu ana kadar yaptıklarımız sadece fragman"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti Adayı Burhanettin Kocamaz, Mezitli ilçesindeki temasları sırasında yaptığı konuşmada, "Şu ana kadar yaptığımız hizmetler sadece fragman. İnşallah seçimden sonra sizlerin vereceği desteklerle hizmetlerin ardı arkası kesilmeden, en büyük projeler hayata geçecek” dedi.

Kocamaz, Mezitli ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Bir günde 17 mahalleyi ziyaret eden, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

“Yolsuz, susuz günler geride kaldı”

Yaşanan süreçle ilgili vatandaşları bilgilendiren Kocamaz, “Mersin'de 13 ilçemiz 805 mahallemiz var. Cumhuriyetimizin 96. yılına girdik. Bu kadar uzun sürede çözülemeyen problemlerin 4 yıl gibi kısa sürede çözülmesi mümkün değil. Zaten bir yılımız yapılanmayla geçti. Bu geçen 58 aylık süre içerisinde artık Mersin, planları yapılmış, projeleri hazırlanmış ve yatırımların yapılabileceği bir kent haline geldi. Bu geçen sürede bütün ilçelerimizde atıksu arıtma tesisi, mezbaha, otogar, hal gibi birçok konuda büyük yatırımlar yapıldı. Asıl yatırımlar bundan sonra başlayacak” diye konuştu.

Devraldıkları belediyenin sıkıntılı bir belediye olduğunu ve belediyeyi toparlamak için çok çalıştıklarını kaydeden Kocamaz, “Eskiden belediyenin hizmet alanı sınırlıydı. Sadece merkezdeki 4 ilçeden sorumluydu. Buna rağmen hizmetlere aç kalmıştı. Özellikle kırsalda suyun, yolun olmadığı yerleri gördükçe üzülüyorduk. Ama bugün geldiğimiz noktada o günler geride kaldı. Çünkü sadece kırsalda 5 bin 500 kilometre yol ağımızın tamamını asfaltladık. Yolla ilgili problemimiz kalmadı. Genel manada baktığımızda Mersin kırsalı bu dönemde altın çağını yaşadı. Artık Mersin, büyükşehir olmaya başladı. Geçmişte adı büyükşehirdi ama içi boş bir yerel yönetimdi. Bugün geldiğimiz noktada bütün ilçelere eşit mesafede duran, herkese ulaşmaya çalışan ve Mersin'i bir bütün olarak ele alıp problemlerini çözmeye çalışan bir yerel yönetim anlayışı var” ifadelerine yer verdi.

“Şu ana kadar yaptığımız hizmetler sadece fragman”

5 yılda bir çok hizmet yaptıklarını, bundan sonrası için de hazırlıkları tamamladıklarını belirten Kocamaz, "Şu ana kadar yaptığımız hizmetler sadece fragman. İnşallah seçimden sonra sizlerin vereceği desteklerle hizmetlerin ardı arkası kesilmeden, en büyük projeler hayata geçecek. Sizlerin desteği ile ittifaklara rağmen açık ara alacağız ve hedefe ulaşacağız. Kim nasıl bir ittifak yaparsa yapsın bizi ilgilendirmiyor. Biz o ittifakı yıllar önce vatandaşlarımızın gönlünde yapmışız" şeklinde konuştu.

“31 Mart'tan sonra Mersin'e ikinci bir güneş doğacak”

Mersin'de göreve geldikten sonra mahalli müşterek ihtiyaçların yanı sıra barış, huzur ve kardeşlik ortamını da sağladıklarını söyleyen Kocamaz, şöyle devam etti; "Biz geçmişten bu yana inandığımız davadan hiç vazgeçmeden aynı değerleri savunarak yolumuza devam ediyoruz. Bu ülkede birlikten, bütünlükten yanayız, ayrıntılara takılmayız. Müşterekler etrafında birleşmeye çalışırız. Arif'e tarif gerekmez. Mersin inşallah 31 Mart'tan sonra çok daha iyi olacak. Bir güneşimiz var dünyayı aydınlatıyor. İnşallah ikinci güneş de Mersin'i ve Türkiye'yi aydınlatacak. Mersin'e ikinci bir güneş doğacak."