Kocamaz ve Yılmaz, Mersin iş dünyasına projelerini anlattı

Başkan Kocamaz ve Başkan Adayı Yılmaz, düzenledikleri İş İnsanları Toplantısında, Mersin'de 5 yılda gerçekleştirilen hizmetler ve yeniden yönetime geldikleri takdirde hayata geçirecekleri vizyon projeleri iş dünyasıyla paylaştı. Bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, Mersin iş dünyasından çok sayıda iş insanının yanı sıra DP ve İYİ Parti il ve ilçe yöneticileri ile oda ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

“Mersin'in, antidemokratik ve çağdışı yöntemlere mahkum edilmesi büyük bir haksızlık ve demokrasi ayıbıdır”

Kocamaz, toplantıda yaptığı konuşmada, 20. yüzyılın ilk çeyreğinde yapılmaya başlanan genel seçimler ile daha sonra gerçekleştirilen yerel yönetim seçimlerinin çeşitli defalar demokratik teamüllere ve hayatın normal akışına aykırı müdahalelerle karşı karşıya kaldığını söyledi. Tüm bu müdahalelerin Türkiye demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğini ve vatandaşların hafızalarından hala silinmediğini belirten Kocamaz, “Büyükşehir belediye başkan adaylığımız, çeşitli komplo ve kumpaslarla engellenmiştir. Sadece benim seçilme hakkım değil, bundan çok daha önemli olan vatandaşlarımızın seçme hakkı elinden alınmıştır. Barış, huzur ve kardeşliğin rol modeli olma yolunda önemli mesafeler kat etmiş bir şehrin, böylesi antidemokratik ve çağdışı yöntemlere mahkum edilmesi büyük bir haksızlık ve demokrasi ayıbıdır. Tarihe not düşmek istiyorum ki, bu duruma sebep olanlar ne Mersinlinin gönlünde ne de mahşeri vicdanda hesap vereceklerdir” diye konuştu.

“Elimizdeki kaynakları en iyi şekilde kullanarak projeleri hayata geçirmeye çalıştık”

Beş yıl önce Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildiği dönemde, Türkiye'de yönetim sisteminde çok önemli yapısal değişiklikler getiren 6360 sayılı yasanın da yürürlüğe girdiğini anımsatan Kocamaz, bu yasayla birlikte adeta kurucu belediye başkanlığını üstlendiğini ifade etti. Yasayla birlikte Mersin Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumluluk alanında muazzam bir genişleme olduğuna işaret eden Kocamaz, “Sorumlu olduğumuz hizmet alanı 22 kat artmıştır. İçme suyu ağımız 1,8 kata çıkarken, kanalizasyon ağımız 3 kat, yol ağımız 4,5 kat, mezarlık sayımız 17 kat, toplu taşıma hat sayımız 2,8 kat artmıştır. Ancak, artan yetki ve sorumluluklar neticesinde ortaya çıkan kaynak ihtiyacını karşılamak üzere genel bütçe vergi gelirlerinden yerel yönetimlere yapılan transferler yeniden düzenlenmekle birlikte yeterli olmamıştır. Özellikle Mersin açısından belediye hizmet alanımız 22 kat artarken, genel bütçe gelirlerinden alınan pay ise ancak yüzde 50 dolayında artmıştır. Yerel yönetimlerdeki yapısal sorunların temel kaynağını oluşturan yetki-sorumluluk-mali yeterlilik dengesi kurulamamıştır. Diğer yandan, vergi gelirleri tahsilatı kapsamında 6'ıncı sırada olan ilimizin kamu yatırımlarından alınan pay sıralamasında 24'üncü olması durumun vahametini daha da artırmaktadır. Bütün bu olumsuzluklara ek olarak, devraldığımız belediyenin ülkemiz kamu hizmetinde, özellikle yerel yönetimler alanındaki 1990'ların ortasından başlayan büyük dönüşümü adeta ıskalaması, etkin ve verimli hizmet sağlanmasında büyük bir engel olarak karşımıza çıkmıştır. Bu durum, bizim ne hizmet şevkimizi ne de kararlılığımızı bir nokta kadar azalttı. Bunun bilincinde olarak, kurumsal yapıdaki düzenlemelerden başlayarak Mersin Büyükşehir Belediyesi insan odaklı, katılımcı, adil, şeffaf, hesap verebilir bir anlayışla yöneterek, üyesi bulunduğumuz BM'ce açıklanan ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri' ve '10. Kalkınma Planı Yerel Yönetim Hedefleri'ni destekleyen projeleri hayata geçirdik. Söz verip de yapamadıklarımız da mutlaka olmuştur ama elimizdeki kaynakları en iyi şekilde kullanarak, belediyeciliğin en önemli kuralı olan ‘ehemi mühime tercih etme' kuralını bir plan çerçevesinde hayata geçirmeye çalıştık” ifadelerini kullandı

“Projelerin hayata geçirilmesinde bütün Mersinlileri göreve davet ediyorum”

Daha sonra sinevizyon eşliğinde 5 yıllık belediye başkanlığı döneminde gerçekleştirdiği hizmetleri anlatan Kocamaz, hazırladıkları birçok projeyi de hayata geçirecek noktaya geldiklerini kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı: “Geçmiş 5 yılda artısıyla eksisiyle bu kente hizmet vermeye çalıştık. Keşke böyle bir nokta konulmamış olsaydı, demokrasinin önüne set çekilmeseydi. Ama gözümüz arkada kalmayacak, Ayfer Yılmaz bu projeleri kaldığı yerden devam ettirecek. Biz, hazırladığımız projelerin tamamını hayata geçirecek noktaya geldik. İnşallah bu projelerin hayata geçirilmesi Ayfer Yılmaz dönemine nasip olacaktır. Mersin'in geleceğine yönelik projelerin hayata geçirilmesinde bütün Mersinlileri de göreve davet ediyorum. Herkesi, Aziz Atatürk'ün ‘Mersinliler Mersin'e sahip çıkınız' sözünün içini doldurmaya, Atatürk'ün sözünü havada bırakmamaya davet ediyorum.”

“Bütün projelerimizi, temelinde ve odak noktasında demokrasi olmak üzere kaliteli bir yaşam oluşturmak için hazırladık”

Büyükşehir Adayı Ayfer Yılmaz ise vizyon projelerini iş insanlarıyla paylaştı. Bir şehrin marka olabilmesi, insanlarının mutlu olabilmesi ve o şehrin rekabetçi olabilmesi için bir koruyucu şemsiyeye ihtiyacı olduğunu söyleyen Yılmaz, o koruyucu şemsiyenin demokrasi olduğunu vurgulayarak, “Ancak demokratik ortamlarda rekabet edebilirsiniz, birliktelikleri yaşayabilirsiniz. Demokrasiye bakış hepimizin konusu olmalı. Mersin'de bir demokrasi ayıbı yaşandı. Ne yazık ki, ülkemizde demokrasi bir sandık demokrasisine indirgendi, orada da insanların seçme ya da seçilme hakkı elinden alındı. Demokrasi; özgür, kimliklerden uzak, fikirlerin öne çıktığı, çoğulcu, cinsiyetten uzak tartışılabildiği, paylaşımda ve üretimde adaletin öne çıktığı, moral değerlerin yükseltildiği kaliteli bir yaşam şeklidir. Bizim sahip çıkmamız gereken, işte bu kaliteli bir toplumsal yaşam. Bütün projelerimizi, temelinde ve odak noktasında demokrasi olmak üzere kaliteli bir yaşam oluşturmak için hazırladık” dedi.

“Özlediğimiz marka şehri oluşturabilmek için projelerimizi üç başlıkta topladık”

Özlenen marka şehri oluşturabilmek için projelerini, ‘Yaşanabilir bir Mersin', ‘Üreten ve paylaşan bir Mersin' ve ‘Bütünleşen Mersin” olmak üzere üç başlıkta topladıklarını dile getiren Yılmaz, “Mersin niçin cezalandırıldı? Yatırımlarına neden kamu kaynaklarından bu kadar az destek alındı? Mersin 15 yıl önce sosyoekonomik durumda iller arasında 10'uncu sıradaydı, şimdi 26'ncı sırada. Yine 15 yıl öncesine göre bugün Mersin'de yaşamaktan mutlu olma sıralamasında 81 il içinde 59'uncu, çalışma hayatında 62'inci, ürettiğimizi paylaşmada da 67'inci sıradayız. Demek ki, bazı şeylerin altyapısını bir belediyecilik bakış açısından baktığınızda da düzelterek gelmemiz ve Mersin'deki tüm insanlarla birlikte yükselişi yakalamamız gerekiyor” diye konuştu.

Ulaşım Master Planı'nda belli bir noktaya gelindiğini vurgulayan Yılmaz, ‘Mersin'in parlayan yıldızı' olarak tanımladığı metro projesinin ilk etabının projelendirilmesinin tamamlandığını, Ankara'dan ihalelerin önünün açılmasının beklendiğini söyledi. Katlı kavşak projelerine devam edeceklerini belirten Yılmaz, ayrıca planlanan akıllı, yeraltı, kapalı ve açık otoparkların yapılacağını, bunlara yenilerinin de ekleneceğini anlattı. Yapımına başlanan bisiklet yollarını önce 7,5, daha sonra 40 kilometreye çıkaracaklarını ifade eden Yılmaz, tarihi kent düzenlemesi ve Müftü Deresi Projesi ile kenti daha yaşanabilir hale getireceklerini kaydetti. Akıllı kentten turizme, kooperatifçilikten, Dijital Lojistik Optimizasyon Merkezine kadar birçok proje hakkında bilgi veren Yılmaz, bir mükemmeliyet merkezi oluşturmak istediklerini de dile getirdi. Engellilere, çocuklara, kadınlara ve gençlere yönelik projelerini aktaran Yılmaz, “Genciyle ihtiyaç sahibiyle üretecek olanla ailesiyle tüm zenginlikleriyle ve renkleriyle bütünleşen, herkese dokunan bir Mersin'de belediyenin de şeffaf, hesap verebilir, paylaşan ve bu kentin dokusunu birlikte yönetme anlayışını ön plana çıkaran bir anlayışla belediyeyi yöneteceğiz” şeklinde konuştu